La Comisión de Turismo de la Junta Departamental de Maldonado (JDM) viajó este domingo en una misión oficial a la Fiexpo Latin América, que se desarrollará entre el 13 y el 16 de junio en Panamá y en la que participan los países de América del Sur y el Caribe con el objetivo de para promocionar a Maldonado como destino turístico, intercambiar información y concretar acuerdos comerciales y turísticos.

La semana pasada, los ocho ediles que intregran la comisión visitaron Miami, en el marco de reuniones con autoridades y empresarios vinculados a puertos, aeropuertos y parques de diversiones.

En esta oportunidad, viajaron los ediles Wilson Laureiro y Leonardo Delgado por el Frente Amplio (FA) y Verónica Robaina, Francisco Salazar, Daniel Costa, Andrés Arias y Francisco Olivera, por el Partido Nacional (PN), así como el presidente de la JDM, Damián Tort, quien será uno de los expositores. En representación del gobierno nacional, este martes intervendrá el ministro de Turismo, Tabaré Viera.

Durante el primer día de reuniones, Maldonado y Punta del Este despertaron el interés de diversas empresas, entre ellas, la aerolínea Copa Airlines, según contó Tort a la diaria. Este “acercamiento” se debe al interés de la empresa en generar más frecuencias aéreas en Uruguay con el aeropuerto de Laguna del Sauce y así descentralizar el aeropuerto de Carrasco. El presidente del legislativo departamental también mencionó que un inversionista se mostró interesado en “purificar” agua salada en Punta del Este.

Empresarios uruguayos vinculados al turismo participarán de esta feria internacional, entre ellos, el director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra.

Críticas de ediles del FA

Ediles de la oposición salieron al cruce en sus redes sociales en rechazo al uso de los viáticos, que reciben los ediles cuando viajan al exterior.

La edila del FA Ana Antúnez (sector Baluarte Progresista) escribió en su cuenta de Facebook: “Recortan las becas de los estudiantes de la Intendencia Departamental de Maldonado. La gente está pasando hambre pero, en Maldonado, los viajes no fallan… Brasil, Miami, Panamá. Y lo paga Juan Pueblo”.

“Lo más indignante es que nadie rinde nada, acá están todos los partidos políticos y después vienen los dobles discursos. No es la política la que está mal, sino las personas que la representan. Esta publicación me va a traer muchos problemas, ya los tengo por hacer preguntas que parece que no se pueden hacer”, disparó.

Consultada por la diaria, la edila expresó: “Con el FA sí se declaraban [los gastos], pero como este gobierno dijo que no hay que rendir [cuentas], nadie declara. Pero hay que dar el ejemplo: si estamos criticando, como oposición hagamos lo contrario. Aclaró, no obstante, que no está “en contra” de los viajes para promocionar al departamento como destino turístico, sino con que no se rindan cuentas.

Por su parte, el edil frenteamplista del sector Somos Maldonado Fernando Borges utilizó la misma red social para manifestar su disconformidad. “En Maldonado no hay crisis económica, no me jodan. En menos de 10 días, [hubo] dos misiones oficiales de la Junta Departamental de Maldonado con varios ediles [...] No me hablen de ollas populares, porque es hipocresía pura”, opinó.