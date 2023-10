Aunque hace unos días el Ministerio del Interior destacó que, a excepción de la violencia doméstica, todos los delitos bajaron en el tercer trimestre de este año, Jorge Vázquez aseguró que las políticas del gobierno de coalición en materia de seguridad pública “están fracasando”. Sin embargo, opinó que “las fallas” no son atribuibles a la actuación del ministro Luis Alberto Heber, sino a quienes definen la política en esa materia.

“No son los ministros quienes fallan, por eso no habría que pedir renuncias, salvo por temas muy puntuales. Hay que entender que los problemas de seguridad pública no son responsabilidad exclusiva de la Policía y creo que en ese sentido los uruguayos lo vamos entendiendo”, comentó. No obstante, por otro lado, consideró como “graves” los hechos de corrupción policial vinculados con los casos del narcotraficante Sebastián Marset, el exjefe de la guardia presidencial Alejandro Astesiano y el exsenador Gustavo Penadés. “Son hechos que no debieron suceder, que sí sucedieron y los uruguayos tenemos que estar bien preocupados por eso”, dijo.

En este sentido lamentó que, mientras la Justicia le tipificó a Astesiano su participación en “una asociación para delinquir” enquistada en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, “no tengamos más noticias de qué ha pasado”. “Es una sucesión de hechos realmente lamentables, que dejan al Uruguay muy mal posicionado”, añadió. El caso Marset “deja a Uruguay en muy malas condiciones desde el punto de vista internacional. El país pierde credibilidad y en estos temas las relaciones internacionales son fundamentales y la confianza a nivel internacional se pierde con mucha facilidad y recuperarla cuesta mucho”, enfatizó.

“Un esbozo a profundizar”

El exjerarca de los gobiernos frenteamplistas también se mostró preocupado porque el gobierno de coalición “no ha combatido al crimen organizado” y “bajó la guardia” en la lucha contra el narcotráfico y al lavado de dinero. “Se han descuidado estos temas importantes y por eso tenemos lo que tenemos”, dijo.

En cuanto al programa para un eventual gobierno, que el FA aprobará en su congreso de diciembre próximo, Vázquez consideró que el eje de seguridad es “un esbozo que hay que profundizar”. En este punto, también mencionó el acuerdo interpartidario que estuvo liderado por el coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.

En su opinión, fue un acuerdo “a destiempo”, por realizarse en un año previo a las elecciones, que recién se podrá aplicar en el próximo gobierno. Además, observó que presenta “muchas carencias: no toca temas muy importantes como el lavado de dinero, el combate al narcotráfico, el abordaje de la seguridad pública en lo inmediato o la protección de las personas”. De todos modos, manifestó su esperanza de que este acuerdo “sea tenido en cuenta por todos los partidos cuando empiecen a afinar sus programas”.

Para el exjerarca, los temas de seguridad pública abarcan, además, otros aspectos como salud, educación y trabajo, con una política de gobierno “dirigida a fortalecer los sectores más empobrecidos, desprotegidos y con menos posibilidades”. Además de realizar un combate fuerte al crimen organizado y a aquellas personas que son “capaces de financiar el delito”.

Vázquez evitó pronunciarse a favor de alguno de los precandidatos del FA. Remarcó que se considera “un independiente” y que lo importante es “tener una fuerza política unida, comprometida con los cambios en favor de la gente más necesitada, un plan de gobierno que se cumpla y que se sepa trabajar en equipo para pensar políticas de Estado a largo plazo”.

El exsubsecretario y el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González, llegaron este viernes a Maldonado para participar en un encuentro sobre seguridad pública organizado por Camino Frenteamplista (Lista 806). La agrupación, que apoya la candidatura de Carolina Cosse a la presidencia, es liderada en Maldonado por el dirigente del sindicato de los trabajadores de edificios, César Teijón.