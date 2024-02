La Base Carlos Curbelo, en Laguna del Sauce, fue escenario para la celebración de los 99 años de la Aviación Naval, con un acto encabezado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el almirante Jorge Wilson, comandante de la Armada.

En esa instancia, el secretario de Estado habló en una rueda de prensa sobre la renovación de equipos para la Armada, además de destacar las tareas de rescates y combates de incendios durante la temporada.

García dijo que con el comandante de la Armada están “pensando” en renovar algunas plataformas, sobre todo las de entrenamiento, “en un futuro que no puede ser muy lejano”. Opinó que “ese es un gran desafío” y confirmó que lo conversó el martes con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson.

“Específicamente, hay un atraso significativo en los radares costeros. Avanzamos en la Armada en la renovación de buques, pero nos falta también renovar lo que es la cadena de radares costeros, que tiene muchas carencias”, amplió.

Aunque todo implica “una inversión muy grande”, existe la posibilidad de realizar la renovación por sectores. “Así que dejamos planteado eso, y el comandante de la Armada estuvo hablando con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de eso también”, concluyó, sin profundizar en detalles.

Rescates e incendios

El ministro también informó que la Aviación Naval realizó esta temporada cuatro rescates sanitarios de alta mar “en condiciones muy riesgosas”, por lo cual destacó que en esta fuerza se encuentra “el mejor equipo médico de aerotraslados sanitarios del país”.

Por otra parte, destacó la actuación de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval para contribuir en el combate al incendio que se registró días atrás en el cerro del Tirol, junto al cerro Pan de Azúcar. Si bien reconoció que hubo “alguna dificultad de coordinación con la Policía” por motivos que atribuyó a la variedad de jurisdicciones que intervienen en estos casos.

“Un error de coordinación puede significar una tragedia. Entonces, hay que tener claro que tampoco puede haber dobles comandos. Uno cuando sale al aire tiene que recibir las órdenes de una sola institución o de una sola persona a cargo, porque si no, las asambleas no funcionan”, puntualizó. No obstante, García sostuvo que la circunstancia ya quedó “superada”.