El director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado (IDM), Jorge Céspedes, fue el vocero del gobierno departamental en el acto central de conmemoración del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, realizado este viernes en Piriápolis, y aprovechó su discurso para ensalzar la gestión liderada por el intendente nacionalista Enrique Antía.

“Nada es viable si detrás de una cabeza que guíe no existe un equipo que pueda llevar adelante la responsabilidad de un proceso histórico o la responsabilidad de una gestión de gobierno. Como jerarcas, tenemos la obligación de construir la pública felicidad para nuestra gente”, dijo Céspedes, para introducirse en un repaso de obras y proyectos de la administración departamental.

Comenzó por el “desarrollo de las infraestructuras” y recordó la reciente inauguración de obras en la zona de Piriápolis; anunció nuevamente el recapado asfáltico de la Ruta 73 y destacó tareas de mejora de espacios públicos como el Parque La Cascada y la Reserva de Fauna del Cerro Pan de Azúcar.

“Criterio técnico” en la costa

En otro tramo de su discurso, Céspedes defendió la “preservación de la faja costera” y aseguró que “todas las acciones se realizan con criterio técnico”. Sin explicitar que se refería al conflicto por las casas de techos rojos que la IDM planea demoler en Punta Colorada, el director dijo que en esas acciones “la justicia siempre le dio la razón a la IDM”.

La administración “se pone por encima de los intereses personales o de pequeños grupos que no han entendido que la administración vela por el interés superior de la comunidad”, aseguró, desatando los primeros aplausos.

El director de Cultura también destacó “la importancia” del fideicomiso de 55 millones de dólares que será aprobado próximamente en la Junta Departamental para concretar obras de saneamiento y abastecimiento de agua potable.

Un terreno para el liceo

Por último, se refirió al largamente reclamado segundo liceo para Piriápolis. “Estamos pensando, y queremos dejarlo aquí con claridad, en que las condiciones de vida de nuestros estudiantes mejoren. Este gobierno va a asignar la tierra para que, frente a La Cascada, se pueda establecer un nuevo liceo para la comunidad”, dijo.

“Lo único que nos anima es pensar que un futuro mejor para nuestros adolescentes, nuestros hijos y nietos, es posible si lo hacemos partiendo de la base que debemos renunciar a las apetencias personales con un criterio de generosidad amplia”, agregó Céspedes, en medio de aplausos.

Días atrás, varios ediles del Frente Amplio cuestionaron a la IDM por no atender una solicitud de larga data de la Administración Nacional de Educación Pública, que cuenta con los recursos para realizar la obra pero no con el terreno. Céspedes no especificó cuándo se concretará la “asignación” del terreno ni por qué mecanismo será.

“No hay espacio para la duda, transformar es en lo que estamos”, concluyó.