El diputado cabildante Sebastián Cal valoró, este miércoles, que “las personas digan lo que piensan” sobre la homosexualidad, como lo hizo el senador de su partido Guillermo Domenech en una entrevista radial que cobró trascendencia internacional. El senador dijo el viernes en el programa Fácil desviarse, de Del Sol FM, que la homosexualidad es “una conducta” con la que “disiente” y considera “equivocada”. “Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Me parece que no”, expresó.

Esta mañana, entrevistado en la emisora fernandina Cadena del Mar, Cal señaló que los dichos del senador “no sorprendieron”, pero aclaró que no comparte esa opinión. “Tengo una preocupación ajena a lo que hace cada persona con su ano. Por mí se pueden meter un dinosaurio de plástico adentro y no me cambia la opinión sobre esa persona”, graficó, consultado sobre el caso. “Eso es algo íntimo y no hace a la persona”, remarcó.

El diputado dijo que siente “mucho aprecio” por Domenech y que el partido es “como en cualquier familia, donde todos conviven con diferentes personalidades”, por lo cual no hubo ninguna reunión para evaluar las consecuencias de esos dichos.

Candidatura a vice: Manini “debió ir por el camino del medio”, dijo Cal

Por otra parte, fue consultado sobre la controversia que generó el presidenciable Guido Manini Ríos al elegir a la doctora Lorena Quintana como su compañera de fórmula. Cal reconoció que esto generó “una fractura a raíz de propuestas de otros sectores”, aunque estimó “correcto” que un candidato quiera elegir a la persona que “lo acompañe y complemente”.

Agregó que la decisión del líder cabildante no le sorprendió, porque el de Quintana era “uno de los nombres que están sobre la mesa”. Sin embargo, opinó que “habría sido mejor ir por el camino del medio” y que ninguna de las otras propuestas debe ser “desconocida o desmerecida”. Recordó que su sector postula como vicepresidente al diputado por Tacuerembó, Rafael Menéndez, “como un aporte y no con el ánimo de dividir”.

Este miércoles, al participar en el ciclo Desayunos Candidatos que organiza el semanario Búsqueda, Manini dijo que “no hay vuelta atrás” en su decisión y aseguró que Quintana recibirá los apoyos necesarios en el Congreso de la fuerza política el próximo domingo. Para Cal, la instancia es parte de los asuntos de cualquier partido: “Esto va a pasar y seguiremos todos adelante, cualquiera sea la resolución que se tome”, concluyó.