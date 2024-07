La ausencia del candidato presidencial por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, en un evento del colectivo de empresas y gremiales turísticas del departamento de Maldonado, que se llevó a cabo este lunes en Enjoy y contó con los cuatro presidenciables de la coalición de gobierno, desató variadas críticas en Punta del Este.

El comando de campaña de Orsi resolvió, la semana pasada, que el candidato no participará en debates donde haya más de un presidenciable de los partidos de gobierno, pero los empresarios de Maldonado remarcaron que el frenteamplista ya se había comprometido a participar y que no lo invitaron a un debate, sino a responder una batería de preguntas de interés para el sector.

Tanto al comienzo como al final de la actividad, el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rozenblum, cuestionó la ausencia del postulante de izquierda. “El comando de campaña decidió bajarlo con el argumento de que la discusión entre cuatro candidatos de la coalición y uno del FA no era equilibrada. Respetamos esa decisión, pero no la compartimos”, dijo en una rueda de prensa.

Ante esta situación, al comenzar el evento el empresario anunció que la cámara cursará “una invitación directa para un debate” entre Orsi y el nacionalista Álvaro Delgado. No obstante, luego señaló que la gremial analizará a qué candidato de la coalición convocará. “Nuestra idea es que sea un debate y que no se espere al balotaje. Queremos tener la opinión de todos los candidatos. Si por el FA la modalidad tiene que ser uno a uno, cumpliremos con esa formalidad. Es una información importante para que la ciudadanía decida quién será nuestro presidente”, concluyó.

Delgado y Ojeda: “El FA esconde al candidato”

La oportunidad fue propicia para que los presidenciables Pablo Mieres (Partido Independiente), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado), que participaron en el evento, fustigaran a su par frenteamplista.

En general, señalaron que la ausencia de Orsi “baja la calidad del debate democrático”. Sobre esa base, Delgado opinó que “no está bueno que falte un partido” y que la población y los empresarios “merecían” que estuvieran todos los convocados para decirles lo que piensan hacer en caso de llegar al gobierno.

“Hay que estar, dar la cara, tener programa y la actitud de explicar. La decisión del FA no le hace bien a la democracia, al debate previo a las elecciones. Hasta ahora el FA había escondido el programa, ahora también esconde al candidato”, sentenció.

“Es muy triste que no haya venido, pero el que se lo pierde es él. Está demasiado confiado en sus propios números, pero me jugaría un pleno a que el FA no creció después de la interna, que los números no le van a dar y que va a quedar obligado a desandar sus pasos porque la coalición se le va a venir encima”, opinó Ojeda.

Aprovechó a señalar que “Orsi tiene que agradecer a todos los astros no haber estado en Punta del Este” este lunes, porque de ese modo evitó que le consultaran sobre “el fraude” que derivó en la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.

Para Manini, el auditorio numeroso del evento “se quedó sin saber la opinión de Orsi, ni más ni menos que el candidato que según las encuestas tiene más adhesiones de Uruguay” sobre los temas que se plantearon. “Es una pena, porque esto rebaja la calidad de la información que deben tener los uruguayos a la hora de votar”, dijo.

Mieres consideró que presentarse a estos eventos es “una oportunidad y una obligación”, que la falta de Orsi fue “lamentable” y “cada quien sacará las conclusiones sobre las razones” por las que no participó.