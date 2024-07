En un proceso electoral cuestionado, el chavismo volvió a triunfar en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro gobernará en el país por tercer período consecutivo hasta 2031. Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el oficialismo obtuvo el 51,20% de los votos contra el 44,20% de la oposición. Tras conocer los resultados, Maduro celebró la victoria con un discurso en Caracas ante el público que permanecía allí a pesar de las largas y tensas horas de espera.

“El pueblo dijo paz, tranquilidad y estabilidad. Triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria”, expresó Maduro.

A su vez, el jerarca pidió “respeto a la voluntad popular” que eligió la continuidad del chavismo y exigió “respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela”. En esa línea, Maduro defendió el sistema electoral de su país que, según dijo, brinda “confianza, seguridad y trasparencia” y, además, es auditable: “16 auditorías se hacen”.

Por otra parte, se refirió a la oposición y señaló que “el fascismo en Venezuela, la tierra de [Simón] Bolívar y [el fallecido Hugo] Chávez, no pasará ni hoy ni nunca”. “No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, agregó.

“No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria”, manifestó.

El presidente reelecto también se refirió al ataque informático que según el gobierno sufrió el CNE y retrasó la difusión de los datos. Al respecto afirmó saber quiénes fueron los responsables y desde dónde lo hicieron, y señaló que ahora corresponde a la Fiscalía hacer Justicia. Querían “impedir que el pueblo tuviera sus resultados oficiales” para poder decir que “hubo fraude”, dijo, pero remarcó que no lo lograron y el pueblo eligió la “paz y la estabilidad”