La edición 2025 de la Copa Río de la Plata de surf, que este domingo 12 volverá a la playa Montoya (La Barra), mantendrá la participación de deportistas consagrados a nivel mundial, surfers olímpicos y campeones latinos de Uruguay y Argentina que caracterizó a la edición del año pasado.

Sin embargo, al decir del coorganizador y competidor, el laureado surfista puntaesteño Lucas Madrid, este verano el torneo “se agranda con el longboard, con la etapa del circuito uruguayo y un incremento muy grande en la bolsa de premios, lo que es muy importante, porque siempre había que viajar de Uruguay a destinos caros, y los premios motivan muchísimo”.

El sorteo de los cruces para la competencia se realizó en las instalaciones del parador Moby Dick de playa Montoya de La Barra de Maldonado. “Están bastante picantes”, dijo Madrid al analizar los resultados. Las 16 series que harán a la primera ronda de las cuatro categorías en disputa -open shortboard damas y hombres y longboard damas y hombres- quedaron “con un muy alto nivel y varios enfrentamientos pesados”, agregó.

Los campeones y vicecampeones defensores, que fueron como cabezas de serie, no tendrán rivales fáciles: el campeón defensor, Nacho Gundensen, se las verá con el campeón uruguayo 2023, Martín Ottado, mientras que el uruguayo Sebastián Olarte se medirá con el argentino Thiago Passeri.

Entre las mujeres, la campeona defensora, Vera Jarisz, irá contra la varias veces campeona uruguaya, Delfina Morosini, y la cabeza de llave uruguaya, Marcela Machado, contra otra gran promesa y presente del surfing argentino, Victoria Muñoz Larreta.

Teniendo en cuenta las condiciones de las olas, se determinó que los surfistas se lanzarán al agua a partir de las 7.00. El panel de disertantes del lanzamiento fue conformado por Madrid; Martín Hualde, director de Deportes de la Intendencia de Maldonado; José Curbelo, director general del Ministerio de Turismo; Francisco Pérez del Castillo, director del evento; y los competidores Marcela Machado, Nacho Pignataro, Nacho Gundensen y Vera Jarisz.

Así quedaron las series

En longboard hombres: Nacho Pignataro (URU) vs Surfiel Gil (ARG) y Julián Schweizer (URU) vs Nicolás Tomás (ARG).

Longboard damas: Marcela Machado (URU) vs Amparo Errecalde (ARG) e Inés Beisso (URU) vs Evelyn Gontier (ARG).

Open shortboard damas: Delfina Morosini (URU) vs Vera Jarisz (ARG); Florence Romei (URU) vs Catalina Mercere (ARG); Priscila Blanco (URU) vs Perla Rojas (ARG); Marcela Machado (URU) vs Victoria Muñoz Larreta (ARG).

Open shortboard hombres: Martín Ottado (URU) vs Nacho Gundensen (ARG); Santiago Madrid (URU) vs Franco Radziunas (ARG); Agustín Zanotta (URU) vs Martín Passeri (ARG); Matías Nóbrega (URU) vs Francisco Cosoleto (ARG); Santiago González (URU) vs Joaquín Muñoz Larreta (ARG); Luisma Iturria (URU) vs Leandro Usuna (ARG); Lucas Madrid (URU) vs Nazareno Pereira (ARG), y Sebastián Olarte (URU) vs Thiago Passeri (ARG).