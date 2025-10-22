Este miércoles se ejecutaron varias órdenes de allanamiento en forma simultánea en el marco de investigaciones de la operación Himalaya, vinculada con la venta de estupefacientes y otros delitos en distintas zonas del departamento de Maldonado. Se trató de un procedimiento conjunto de las áreas de investigaciones de Maldonado, San Carlos y La Barra, la Brigada Departamental Antidrogas y el Departamento de Delitos Complejos, en coordinación con tres fiscalías, informó la Jefatura de Policía.

Las intervenciones se realizaron tanto en la ciudad de Maldonado como en San Carlos, contando con el apoyo de la Aviación Policial y de la Dirección Nacional de Guardia Republicana. Como resultado del operativo, fueron detenidas 11 personas, algunas de ellas con antecedentes penales, quienes se encuentran relacionadas con los efectos incautados y otras operaciones en curso.

Durante los allanamientos se incautaron varias armas (una escopeta calibre 16 y otra calibre 12, además de tres revólveres calibre 22) sin numeración visible, cartuchería de varios calibres, una balanza de precisión, droga vegetal y en polvo, dinero, teléfonos celulares y una laptop, matrículas de distintos departamentos y una camioneta. Las personas detenidas están a disposición judicial.