Pese a lo que estudios académicos internacionales y el Comité de Especies Exóticas Invasoras de Uruguay advirtieron sobre la nocividad de la garra de león (Carpobrotus edulis) para el ecosistema costero, la playa Mansa de Balneario Solís está cubierta por esta especie desde la pasarela hasta el sistema dunar. El fenómeno es producto de los criterios paisajísticos del exintendente Enrique Antía, quien dispuso la siembra en distintos puntos de la costa sin contemplar la opinión de los expertos.

En 2019, la División de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente exhortó a la Intendencia de Maldonado (IDM) a sustituir esta especie invasora por psamófilas nativas. Sin embargo, las plantaciones continuaron expandiéndose.

Para fortuna de los lugareños, la nueva administración departamental, encabezada por Miguel Abella, tiene otra postura y les da la razón. No sólo ha dejado de esparcir estas plantas en los balnearios, sino que apoya las jornadas de extracción y promueve la producción de plantines de especies nativas (véase recuadro).

El grupo vecinal Solís Natural sabe que necesitan muchas jornadas, durante años, para erradicar tanta garra de león. Por eso, el viernes 14 algunos de sus integrantes se abocaron a la tarea en la Mansa.

Foto: Pablo Serrón

La actividad formó parte del proyecto de recuperación de dunas elaborado junto a la Agrupación de Guardavidas de Maldonado y el paisajista local Marcelo Rivero, presentado hace pocas semanas a la directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado (IDM), Virginia Villarino.

Cuando empieza a amanecer

A las 7.50, cuando comienzan a llegar los voluntarios a la playa Mansa, ya hay una cuadrilla del Municipio de Piriápolis y técnicos de Ambiente de la IDM. Liliana Chao, quien “se puso al hombro este proyecto”, según sus vecinos, recorre unos metros para identificar sectores invadidos por esta especie y definir, junto con los técnicos, dónde colocar la malla sombra para depositar las plantas extraídas.

Camina mientras explica a la diaria que, una vez secas y menos pesadas, la IDM las retirará para su posterior quema en un punto verde municipal, con el fin de evitar la dispersión de semillas. Luego muestra una zona donde este año se extrajo garra de león con la colaboración de la UTU de Gregorio Aznárez, aunque algunas plantas ya volvieron a crecer. Por eso remarca la necesidad de que haya “un control permanente”. Cuenta que ella siempre baja a la playa a monitorear.

Rivero, gran experto en batallas contra el Carpobrotus, también participa en la jornada. Quita con fuerza las matas arraigadas en la arena y señala que el monitoreo posterior deberá hacerse durante cinco años, por lo menos, para evitar el desplazamiento de esta especie de rápida propagación.

Lamenta que, durante los últimos años, la IDM mantuvo “una actitud pasiva” y “defendió un modelo de fijación de la duna que no evitó la fuga de arena y que no generó un equilibrio en su balance de sedimento”. La estrategia elegida provocó la pérdida de la dinámica natural de la duna, porque la garra de león “afecta la morfología de la duna al eliminar depresiones necesarias para infiltrar aguas pluviales”, afirma.

Por otro lado, advierte sobre el costo de trasladar las plantas arrancadas. A esto agrega que la recomposición de las dunas demanda, a veces, “la devolución mecánica de grandes cantidades de arena o plantaciones masivas para recuperar el cordón de playa”. Dice que en Uruguay casi no se han llevado adelante acciones de extracción y que se suele “apostar al voluntariado”, mientras que en otros países “se invierten millones de dólares en tratar de erradicarla”.

Que no falte el pasto dibujante

La mañana avanza y la temperatura ronda los 30 grados, pero funcionarios y vecinos siguen trabajando con palas y guantes para remover parte de la extensa invasión.

Juan Pepe Aguerre, integrante de Solís Natural desde 2005 –cuando el grupo se llamaba Sol y Agua porque gestionaba el abastecimiento de agua para los habitantes del balneario–, lamenta la escasez de participantes. Comenta que aún falta mayor colaboración y, de paso, cuestiona también a “los turistas y pescadores que suelen arrojar desechos y no cuidan el medioambiente”.

Rivero explica que, para que una playa resista los temporales, “necesita tener suficiente arena en la superficie de uso de la playa para que transfiera sedimentos”. Estos son indispensables, dice, para “conformar bancos arenosos y desarrollar procesos de disipación de energía del oleaje”. A su vez, para que estos procesos funcionen se precisa de “una duna continua que retenga la arena dentro de la playa”.

Ese equilibrio se logra con un cordón primario compuesto por pasto dibujante (Panicum racemosum), “única especie capaz de formar la estructura biológica necesaria para fijar arena”. Por este motivo, le enseñó al grupo Solís Natural y a vecinos de Playa Hermosa y Playa Grande a cultivarlo para sustituir especies exóticas invasoras.

Foto: Pablo Serrón

Cuenta que las plantas –reconocibles porque parecen finos juncos verdes que pueden cortar los pies de quien circula descalzo– se recolectan de veredas y terrenos baldíos o son donadas por viveros de la zona. Antes de llegar a las playas se someten a un proceso de enraizado que puede durar meses. Luego, con una pala de pinchos, se ubican en la arena.

La bondad de las cercas captoras

“Las cercas captoras ayudan a que crezcan con intensidad”, apunta Rivero. Después dice que “la estructura del cordón primario de playa del balneario colapsó debido a la presión turística y la expansión de especies invasoras, que afectan el balance sedimentario y la biodiversidad de especies nativas”.

En dirección al mar, indica que la línea de costa “retrocedió 100 metros” y se generaron “relieves erosivos que “impiden que la arena retorne y afectan los ecosistemas del cordón dunar”.

Foto: Pablo Serrón

A su lado, Chao muestra las cercas captoras hechas con ramas y colocadas este año. Para combatir la degradación del cordón dunar “es vital que crezca la vegetación nativa”, destaca, mientras a su espalda crecen los 240 plantines de pasto dibujante que han cultivado.

Otras especies nativas que donó la UTU Arrayanes (Green deli orientalis, carqueja, Senecio crassiflorus, Senecio vira vira, dodoneas, chircas y Sisyrinchium) fueron plantadas cerca de la pasarela accesible. Los guardavidas se comprometieron a regarlas durante el verano.