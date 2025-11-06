La decimosexta edición del Día Internacional de Limpieza de Costas en Uruguay se realizará este sábado 8 en varios departamentos. El evento voluntario, convocado por el Ministerio de Ambiente (MA), consiste en recolectar residuos de las playas como “demostración del compromiso con la limpieza de la franja costera” y concientización del cuidado de este ecosistema y la vida que alberga.

Varias playas de Maldonado serán parte de la movida mundial. Además, en Punta del Este habrá una actividad de limpieza subacuática, de 8.45 a 12.30, a cargo de la Asociación Uruguaya de Actividades Subacuáticas (Audas). Será entre el muelle La Pastora de la parada 3 de la playa Mansa y el muelle Mailhos. Los voluntarios con experiencia en buceo que deseen participar deben inscribirse previamente a través del correo electrónico [email protected].

En Sauce de Portezuelo la limpieza está programada de 8.30 a 11.00, mientras que en Punta Colorada (Playa Brava), Punta Fría, La Rinconada (bajada playa parador viejo) y Chihuahua (a la altura de Tío Tom) será de 9.00 a 11.00. En Punta Colorada también se desarrollará en la bajada de SOS Rescate Fauna Marina de 10.00 a 12.00, y en el mismo horario en Punta Negra en la bajada de calle La Sonora.

En la playa de Las Grutas (Punta Ballena) los voluntarios podrán participar de 9.30 a 11.30, al igual que la playa de Ocean Park. En tanto, de 9.00 a 12.00 será el turno de la playa Mansa (parada 1), de 11.00 a 12.00 de la playa Brava de José Ignacio, y de 17.00 a 19.00 de la playa de Piriápolis desde el hotel Colón.

Durante la jornada, además de la limpieza de las playas, “se recopilará información sobre lo encontrado” y se elaborará “un registro sobre los distintos tipos de residuos hallados, que será utilizado para generar campañas que concienticen a la población”, así como para difundirlo a nivel internacional, destaca el MA. Para esto se completarán formularios con el tipo de residuos encontrados.