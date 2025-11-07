Las declaraciones del edil nacionalista y coronel retirado Gaspar Barrabino, quien habló en la Junta Departamental de Maldonado sobre el terrorismo de Estado y defendió a los militares y policías procesados por esa causa, sigue cosechando el rechazo de la izquierda local. Al Partido Comunista, que repudió los “vergonzosos dichos” del exmilitar, se sumó este viernes 7 la Mesa Política del Frente Amplio (FA) departamental.

En una declaración divulgada a primera hora de la mañana, el órgano de conducción frentista manifestó su “más profundo rechazo” al discurso del militar retirado y exhortó a las autoridades de todos los partidos políticos del departamento a “pronunciarse con claridad” y deslindar “cualquier tipo de apoyo institucional a discursos que ofendan la memoria colectiva y los valores democráticos del pueblo uruguayo”.

“Resulta especialmente preocupante que un representante departamental –y más aún, integrante del partido de gobierno del intendente Miguel Abella– intente justificar o atenuar la responsabilidad de quienes actuaron al margen de la ley y de la ética pública”, sentenció la mesa.

Consideró, en ese sentido, que las expresiones de Barrabino son “inadmisibles” en el marco de un Estado democrático y de derecho, porque “relativizan crímenes de lesa humanidad, ofenden la memoria de las víctimas y desconocen los principios básicos de verdad, justicia y reparación que nuestra sociedad ha construido con enorme esfuerzo desde el retorno a la democracia”.

Tras enfatizar que el terrorismo de Estado en Uruguay dejó “miles de víctimas: personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, presas o exiliadas por razones políticas”, la mesa señaló que quienes fueron condenados por participar en esos hechos “no son ‘olvidados servidores’, sino responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sancionados con las garantías del debido proceso”.

“La dictadura, en su violación a los derechos humanos, no se detuvo en las fronteras de ningún partido: persiguió, torturó y asesinó a uruguayos pertenecientes a todas las colectividades políticas del país, incluso del partido al que este edil representa en la Junta Departamental”, remarcó.

Por último, el FA reafirmó “su compromiso inquebrantable” con la memoria histórica, la verdad y la justicia, “pilares esenciales de la convivencia democrática”; rechazó “todo intento de revisar, negar o justificar el accionar del terrorismo de Estado” y exigió “el más absoluto respeto a las víctimas y a sus familias”.