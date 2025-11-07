Las localidades del departamento de Maldonado trabajan en la organización de eventos propios que se consoliden en un calendario de ofertas turísticas y culturales durante todo el año. Es así que, además de disfrutar de la Fiesta Nacional del Chorizo, que será este fin de semana en Pan de Azúcar, lugareños y visitantes tendrán la opción de participar en la Fiesta del Churrinche de Pueblo Edén, el domingo 9.

Durante la jornada habrá tres instancias de observación de aves en las cercanías del pueblo, a cargo de las organizadoras Virginia Menéndez, Natali Toro y Claudia Piedra Cueva. El churrinche, destacado por su plumaje rojo intenso, llega a Uruguay cada primavera para reproducirse y, por estos días, es común verlos en la zona rural.

También se pueden observar especies como la tijereta, el benteveo real y aves costeras como el vuelvepiedras o el playero rojizo. Para participar en esta recorrida guiada conviene inscribirse por Whatsapp al 091 912 713. Además, se juntarán firmas para la creación del Club de Observadores de Aves de Pueblo Edén en el marco de Aves de Uruguay, filial local de BirdLife International.

El jardín de El Boliche de Pintada, frente a la plaza del pueblo, será el epicentro de las actividades, que tendrán acceso libre y gratuito. La propuesta se complementa con una feria de arte y artesanías, actividades para niños y música en vivo.