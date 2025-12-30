Desde hace días, en las playas Mansa y Brava de Punta del Este se observa el fenómeno de los Alexandrium affine , cuyo brillo azul bioluminiscente nocturno, realzado por el movimiento de las olas, fascina a residentes y turistas. Se trata de organismos microscópicos dinoflagelados, explicó a la diaria el doctor Javier García Alonso, investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este de Maldonado, quien aclaró que no son noctilucas. A menudo se los confunde, pero la Noctiluca scintillans produce “una bioluminiscencia de color verdoso” por la noche, dijo.

La magnitud de su presencia en las aguas costeras podría relacionarse con “la cantidad de nutrientes que llegan al agua desde la cuenca del Río de la Plata”, indicó el experto. Mencionó que, en ocasiones, se utilizan fertilizantes para el cultivo de la soja y cuando llueve, estos nutrientes “lavan los suelos, van a los ríos y luego derivan en el Río de la Plata”. Esto provoca un bloom de cianobacterias en agua dulce y de marea roja y dinoflagelados en agua estuarina, es decir, en las zonas costeras donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del mar. Estos fenómenos son “cada vez más frecuentes en el año y con mayores densidades”, debido a que el Río de la Plata “libera muchos nutrientes al océano”, afirmó.

En este caso “no son organismos tóxicos”, pero García Alonso advirtió que la presencia de otros microorganismos puede causar sensación “extraña” en la piel o ardor en los ojos. Por ejemplo, los hongos y bacterias “cuando degradan proteínas, liberan amonio” y podrían ocasionar estas molestias, o también pueden ser “provocadas por otros microorganismos presentes”. Además, explicó que las altas temperaturas “aumentan la degradación y la falta de oxígeno”, lo que podría producir mortandad de especies y que los restos de su materia orgánica “liberen sustancias gelatinosas”.

Ante este fenómeno, la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado recomendó evitar baños en zonas con concentraciones o manchas compactas en el agua de tono marrón, rojizo, naranja o verdoso. En caso de contacto “accidental” con alguna floración de microorganismos acuáticos, aconsejó ducharse con agua dulce “de inmediato” para facilitar la eliminación de posibles restos. A su vez, los grupos más vulnerables –infancias, personas adultas mayores, alérgicas, con asma o afecciones cutáneas– deben “extremar la precaución”. Se recomienda atender los avisos oficiales y la presencia de banderas sanitarias en las playas.