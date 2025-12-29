Con el objetivo de “prevenir incendios forestales y proteger la seguridad de las personas y del área natural”, la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y la Intendencia de Maldonado (IDM) acordaron el cierre provisorio del ascenso al Cerro Pan de Azúcar mientras dure la ola de calor que afecta a la región.

El ascenso estará prohibido “hasta nuevo aviso”, de acuerdo a “la evolución de las condiciones climáticas”, informó la dirección de la Estación de Cría de Fauna Autóctona (ECFA), dependiente de la IDM, que evaluó la situación junto al Departamento de Gestión Ambiental de la comuna y al cuerpo de Bomberos.

“Una vez que se habilite nuevamente, se le recuerda a los visitantes sobre la importancia de respetar estrictamente el protocolo de ascenso vigente que ha sido diseñado para garantizar una experiencia segura y responsable”, remarcó la ECFA.

Por otra parte, informó que los senderos y espacios de la reserva continúan habilitados. Con acceso gratuito, de 8.00 a 19.00 horas, se puede visitar el sendero de fauna, el sendero nativo, el mico sendero, el sendero histórico patrimonial, el parque de juegos y el centro interpretativo.

Medidas preventivas en Arboretum Lussich

La ola de calor y el alto índice de riesgo de incendios también motivó la adopción de medidas preventivas “excepcionales” en el Arboretum Lussich. La IDM comunicó que se dispuso “la restricción del acceso a determinadas áreas del bosque, reduciendo la circulación del público a sectores seguros y controlados”.

Esta medida responde a los protocolos de prevención ante el riesgo extremo de incendios forestales y tiene por objetivo proteger la seguridad de visitantes y trabajadores, además de facilitar una eventual evacuación, garantizar el acceso de los equipos de emergencia y preservar el patrimonio natural de la reserva, explicó la comuna.

Asimismo, solicitó a la población “comprensión y colaboración, respetando las zonas habilitadas y las indicaciones del personal del Arboretum”. Como en el caso del Cerro Pan de Azúcar, las restricciones se mantendrán mientras continúe la alerta roja y cualquier actualización será comunicada por los canales oficiales.

Se aclaró que esta acción no afecta a la Casona; por lo tanto, la cafetería, la tienda de emprendedores y el museo permanecerán abiertos en su horario normal y sin restricciones de acceso.