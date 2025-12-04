“La Euforia del Libro tiene un menú muy suculento, pero esta, sin dudas, es una de las perlas de la grilla”, adelantó el director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado, Valentín Trujillo, acerca de la conferencia sobre Jorge Luis Borges que ofrecerá el actor Roberto Jones en la Azotea de Haedo de Punta del Este.

La exposición, que se realizará este viernes 5, se titula “Borges espiritual” y “promete un diálogo y una serie de reflexiones” sobre la vida y las creencias del autor, los encuentros y las lecturas de El Aleph y La Escritura de Dios. “También acerca de las peripecias teatrales y literarias de Jones, leyendo y encarnando al escritor universal que le cambió la vida”, destacó Trujillo acerca de la propuesta que comenzará a las 18.30, con entrada libre.

Las actividades continuarán a las 19:30 con la presentación de El curioso caso del cabo Gómez y otros cuentos, de Alejo Umpiérrez, a cargo de la escritora y periodista Adela Dubra. Una hora después, Trujillo presentará La historia vivida. El gobierno 1990-1995, donde Luis Alberto Lacalle Herrera reflexiona sobre sus años como presidente de la República.

Fin de semana de isla y sierras

El sábado será el gran cruce a la Isla de Gorriti para la conferencia “Las narrativas de la bahía de Maldonado” que ofrecerán, a las 10.30, el escritor Juan Antonio Varese y la directora de Ambiente de la IDM, Virginia Villarino. Posteriormente el doctor Fernando Cairo ofrecerá una visita guiada que incluirá una búsqueda del tesoro y sorteos. Quienes deseen participar de esta actividad deben inscribirse a través del teléfono del Departamento de Cultura: 4223 1786.

El domingo 7 se realizará el tour literario Pan de Azúcar - Piriápolis - Playa Verde - Gregorio Aznárez. Comenzará a las 17.30 en el Museo Álvaro Figueredo (Gral. Artigas y Francisco Bonilla) con referencia a los autores Álvaro Figueredo, Blanca Luz Brum, Francisco Piria, Amanda Berenguer y Esther de Cáceres.

El recorrido finalizará a las 19.00 en el Museo Estación La Sierra, donde Luz María Espinosa presentará el libro El camino de hierro. La historia del ferrocarril en el Uruguay. Rieles y comunidad, de María Nella Seijas Giménez.

La primera edición del Festival Euforia del Libro comenzó el 29 de noviembre y su programación se distribuye por los ochos municipios del departamento, como complemento de la Feria del Libro que se realiza tradicionalmente en el Paseo San Fernando de la capital departamental.