Ante el aumento de vehículos eléctricos en Maldonado y la llegada de turistas en la temporada estival, vuelve a plantearse la necesidad de ampliar los puntos de carga para evitar la saturación del servicio. Willy Ihlenfeld, presidente del Colegio de Administradores del Este (CADE), informó a la diaria que en varios edificios “se han instalado cargadores en las cocheras individuales”, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, pero sigue en debate la posibilidad de que el sistema de cargadores se incluya en los gastos comunes.

Explicó que la demanda en los edificios “está cubierta” porque en las asambleas de copropietarios realizadas en las dos temporadas anteriores se habilitó la posibilidad de que “los propietarios con auto eléctrico tengan su cargador en su cochera individual”.

Para ello, la normativa de UTE exige que la instalación sea realizada por un electricista registrado, ya que el cargador “se conecta directamente al medidor del departamento de la unidad particular”. A su vez, para la canalización de los cables que atraviesan bienes comunes como el techo del garaje “se han ido colocando bandejas [portacables]”.

Sin embargo, Ihlenfeld advirtió que “la copropiedad todavía no ha invertido en generar el traslado de los cables por los espacios comunes”, e informó que en las últimas asambleas se planteó la posibilidad de que ese gasto sea asumido por todos los copropietarios.

Por el momento, la decisión “depende de cada unidad porque no todos cuentan con un vehículo eléctrico”. Por otra parte, dada la rápida evolución de la tecnología, “se desconoce si en cinco años los sistemas de carga seguirán siendo los mismos o si este tipo de tecnología quedará obsoleta”.

Pese a estas dificultades, Ihlenfeld destacó que la colocación de cargadores en cocheras individuales ha permitido “atender la demanda generada por el crecimiento en la venta de vehículos eléctricos”. No obstante, sostuvo que es necesario “aggiornar las estructuras públicas con la red pública de cargadores o, a nivel privado, de servicio doméstico, para poder cargar este tipo de vehículos” cuyo uso se intensificó en los últimos años.

Director de Movilidad advirtió sobre posible “sobrecarga” en edificios

Ihlenfeld, quien además preside la Cámara Empresarial de Maldonado, dijo que “la mitad de los autos vendidos este año son eléctricos”, por lo que anticipó que, al igual que en las dos temporadas anteriores, “se están comenzando a registrar aglomeraciones en los puntos de cargas existentes”.

Además, señaló que en Garzón no hay cargadores y que UTE no cuenta con presupuesto para colocarlos, aunque esta zona tiene un fuerte incremento de visitantes en temporada.

Recientemente se instalaron ocho cargadores cerca de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, dos más en la estación de servicio ubicada entre las calles 20 y 30 de la península y otros en propiedades privadas.

A fines de octubre pasado, el director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, declaró al streaming Frecuencia Abierta que UTE invirtió “más de 500.000 dólares” para instalar esos cargadores rápidos.

También indicó que “uno de cada tres autos empadronados en Maldonado es eléctrico”, y opinó que la energía de los edificios para utilizar cargadores de estos vehículos “no es suficiente y se puede generar una sobrecarga importante”.