La Universidad de la República (Udelar) cooperará con la Intendencia de Maldonado (IDM) para la formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible en temas de ambiente, ordenamiento territorial, deportes, turismo y cultura. Tras firmar un convenio este lunes 22, se instalará una comisión de coordinación integrada por dos delegados de cada institución.

El acuerdo se enmarca en la ampliación de la sede del Centro Universitario Regional del Este (Cure) en Maldonado, tras un intercambio de tierras con la IDM que permitirá incrementar la estructura edilicia en un 6,5%.

El secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, informó que ya se trabaja en “todo lo relacionado” con el plan de manejo del ecoparque del humedal del arroyo Maldonado. La Udelar también se integró a la comisión especial que analiza el futuro de Punta Ballena, cuyo informe se elevará al intendente Miguel Abella en los próximos días, adelantó Villegas.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, destacó que el convenio abre “una posibilidad para que estudiantes y docentes trabajen en distintos proyectos y actividades, atendiendo problemáticas locales en beneficio de la sociedad entera”. Además, sostuvo que la demanda educativa en la sede de Maldonado ha crecido notoriamente, por lo que celebró la posibilidad de “seguir creciendo en espacio e infraestructura” con la ampliación del edificio.

La institución prevé la construcción de nuevas salas de estudio que atiendan el crecimiento de la demanda académica y mejorar el área de estacionamientos. De acuerdo al proyecto, la sede fernandina tendría un doble ingreso y egreso (por las calles Cachimba del Rey y Honorato de Balzac) como “nuevo frente urbano del conjunto de predios” y “una mayor integración barrial”, además de reorganizar los espacios en función de la oferta educativa y la cantidad de estudiantes.