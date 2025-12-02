La Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE (UGD-OSE) en Maldonado avanza en el plan de obras de agua potable y saneamiento que forman parte del fideicomiso de 55 millones de dólares para diferentes localidades del departamento. En ese contexto, el ingeniero Hugo Trías, quien próximamente asumirá como gerente general del organismo, detalló a la diaria qué obras están en ejecución en esta antesala de la temporada estival y cuáles comenzarán en 2026.

Actualmente la UGD trabaja en reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona norte de San Carlos, con la “la construcción de un tanque espejo al tanque viejo de la ciudad, de 2800 metros cúbicos”. Este depósito estará ubicado junto a la ruta 9 y se conectará con el centro de la ciudad carolina. La obra implica “un refuerzo perimetral por el oeste de Maldonado hasta el nuevo fraccionamiento frente a ruta 9”, informó el ingeniero.

Otra de las obras en curso comprende los recalques del Cerro del Toro, en Piriápolis. Están destinadas a “mejorar los sistemas de agua potable de la Zona Oeste”, según detalla el anexo del expediente del fideicomiso, con un costo de 2,7 millones de dólares. La semana pasada se realizó el “empalme de las nuevas obras a la tubería troncal que abastece a los balnearios de la zona oeste”.

También se inició el refuerzo del abastecimiento de la zona Este del arroyo Maldonado con la instalación de tuberías, un nuevo depósito de 3.800 metros cúbicos y la construcción de estaciones de bombeo “para conectar la laguna del Sauce con los tanques de La Barra y El Chorro y todo el sistema hasta José Ignacio”, informó el ingeniero.

El proyecto tendrá una inversión de 9 millones de dólares. La empresa Ciemsa trabaja en El Tesoro y La Barra y la empresa Cujó en Balneario Buenos Aires, acotó Trías. Tras la licencia de la construcción, Cujó trabajará en “un segundo tramo hasta la entrada de la laguna de José Ignacio”, por 2,5 millones de dólares.

Otro proyecto es la sustitución de tuberías de fibrocemento y hierro en “aproximadamente 20.000 metros de redes”, según indica el expediente, con un costo de 5,4 millones de dólares. El ingeniero explicó que ya se completó “el 50% de esta licitación” en Piriápolis, Maldonado, Solanas, San Carlos, y actualmente se realiza “una sustitución importante en la Avenida Roosevelt” de Punta del Este.

Obras de la nueva planta de San Carlos comenzarán en marzo

En materia de saneamiento, Trías recordó que la obra principal es una nueva planta de tratamiento de efluentes en San Carlos, en un predio cedido por la Intendencia de Maldonado (IDM), que se encuentra a 1500 metros de la planta actual. El proyecto, que insumirá una inversión de 17 millones de dólares, también comprende una estación de bombeo en el predio de la planta existente y una tubería de impulsión.

Los proyectos ejecutivos avanzan con Teyma, la empresa adjudicataria del contrato, con vistas al inicio de obras en marzo de 2026. Se espera que, al cabo de dos años, la obra tenga capacidad para cubrir a 45.000 habitantes.

El ingeniero explicó que se aplicará una tecnología “innovadora para OSE y Uruguay, habilitada por el nuevo decreto que regula la calidad de agua. El tratamiento biológico permitirá “fijar la biomasa y degradar la materia orgánica” y, mediante remoción química de fósforo, se eliminarán nutrientes, principalmente nitrógeno, detalló.

Otro proyecto en ciernes es la construcción de colectores para aumentar la cobertura de saneamiento en barrios de Maldonado y Punta del Este. Trías señaló que el Banco de Desarrollo Fonplata “está validando el pliego y el proyecto técnico”. Una vez aprobado, se publicarán los llamados a licitación, “con un primer paquete por el 50% de los 15 millones de dólares a invertir”, y a mitad de 2026 iniciarán las obras.

El ingeniero señaló que estas obras, como las de agua potable, “acompañan el crecimiento del departamento”, pero advirtió que será necesario “conseguir nuevas fuentes de financiamiento para ampliar los servicios”, sobre todo de saneamiento y las redes de agua potable, debido a “la demanda exponencial de los últimos años”.

En 2026 se harán obras en la planta de tratamiento de Pan de Azúcar

Para la segunda mitad de 2026 está prevista la obra de abastecimiento de agua potable a Solís Grande por ruta 9, con la colocación de “7.280 metros de tuberías y un depósito de 20 metros cúbicos”, por 400.000 dólares. También una obra a la altura de laguna Blanca, para “terminar de reforzar todo el sistema de abastecimiento hacia José Ignacio”.

Además, se intervendrá la planta de tratamiento de efluentes de Pan de Azúcar, ante la “demanda histórica” del municipio y la comunidad de “solucionar problemas ambientales”. En 2023, el Ministerio de Ambiente intimó a OSE a regularizar la situación, que afecta directamente al arroyo Tarariras.

Durante la temporada estival se “quintuplica los camiones de barométrica que descargan sus efluentes” y también “llegan aportes del matadero del predio contiguo”, dijo Trías, para señalar que esto “presiona la capacidad hidráulica y de tratamiento de carga orgánica, y genera problemas con las descargas y olores”.

Por otra parte, informó que en los próximos días se adjudicará la obra de la nueva estación reductora de presión de Cerro Pelado, que regula las presiones de Maldonado y Punta de Este. Con un costo de 2,4 millones de dólares, la estación se reubicará al norte. El proyecto ejecutivo llevará entre 60 y 90 días y está previsto que las obras comiencen entre abril y mayo del próximo año.

En cuanto al proyecto denominado “sustitución troncal Manantiales”, se trabaja en el pliego de la licitación, que “se espera tener pronto para el primer semestre de 2026”. Según el documento del fideicomiso, la obra implica la sustitución de 335 metros de PVC 315, “de roturas permanentes”, por polietileno de alta densidad (PEAD) 315, e insumirá una inversión de 360.000 dólares.

Con estos trabajos se “reforzará el abastecimiento del sistema de la laguna del Sauce, para exportar más agua a los sistemas al este del arroyo Maldonado, desde El Tesoro, La Barra, El Chorro, Manantiales, Buenos Aires hasta José Ignacio”, dijo Trías.