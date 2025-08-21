Durante la exposición en el plenario de la Junta Departamental de Maldonado, el edil del Partido Colorado Ignacio Garateguy planteó que usuarios de la policlínica de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Piriápolis denunciaron “falta de medicamentos” y explicó que, dada esa situación, deben trasladarse a Maldonado para conseguirlos.

Por otra parte, dijo que los viernes se entregan números para especialistas y que los usuarios deben presentarse a las 5.00 o 5.30 para acceder a ellos, lo cual es imposible para quienes se trasladan desde otras zonas, ya que “no existe un servicio de ómnibus para llegar temprano”.

A su vez, Garateguy informó que hay usuarios que “están en lista de espera hace cinco años para ver especialistas”, aunque consiguieron fecha. Si bien Piriápolis y el departamento han crecido, “hay lugares donde los servicios de salud no llegan [como corresponde]”, remarcó.

Falta de baños y acceso al puerto

Otro de los planteos del edil versó sobre la falta de baños públicos en el puerto de Piriápolis. Recordó a la dirección del puerto, que pasó a la órbita de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que no le corresponde colocar baños y que el Municipio de Piriápolis “tampoco tiene la obligación de hacerlo”. “Hay un vacío que afecta a usuarios y visitantes”, observó. También señaló que el alcalde de Piriápolis, René Graña, “manifestó el compromiso del municipio de colocar baños públicos”, lo cual no se ha concretado.

Por otra parte, dijo que desde el período de gobierno pasado se planteó que, cuando se construyó el caño colector subacuático hacia la planta de tratamiento de líquidos residuales de Punta Fría, ubicada en la rambla de los Ingleses, “se eliminó la salida y el retorno del puerto de Piriápolis”. Por lo tanto, trabajadores de la pesca y empresas que brindan servicios “no cuentan con una salida hacia el centro; tienen que avanzar varias cuadras” y, en el caso de la ambulancia, cuando se requiera su servicio, si bien “existe un protocolo para que vaya a contramano”, la idea es que “se solucione”.

Finalmente, Garateguy pidió informes a la Intendencia de Maldonado con respecto a un caño que desemboca en Playa Verde. Dijo que los vecinos “se preguntan cuál es su función” y, en ese sentido, cursó la solicitud de información al Departamento de Gestión Ambiental para saber “si el caño fue habilitado por la Intendencia de Maldonado y si es para uso de la administración o para algún privado”.