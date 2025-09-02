Centro de convenciones de Punta del Este (archivo, noviembre de 2022).

El 20 de setiembre se realizará la Expo Destinos Turísticos (EDT) 2025 en el Centro de Convenciones de Punta del Este, con el objetivo de promover a Uruguay como un destino accesible y sostenible a nivel internacional y consolidar alianzas estratégicas entre los principales actores del turismo nacional e internacional.

El Congreso Internacional de Turismo EDT ofrecerá charlas y conferencias a cargo de expertos de diferentes nacionalidades que abordarán tendencias, desafíos y oportunidades. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó “el nivel académico de los exponentes” durante el lanzamiento del evento, realizado en Montevideo.

También resaltó la importancia de ejes de trabajo como la sostenibilidad y la innovación, y aseguró que desde su cartera también trabajan por la accesibilidad para los viajeros. Por otra parte, el organizador de la EDT José Rotela señaló que “estas instancias generan y muestran toda la cadena del turismo que puede ofrecer Uruguay”.

La expo “más importante” de Uruguay

Según los organizadores, será la exposición y el congreso turístico más importante de Uruguay, en tanto reunirá a “ministerios, intendencias, embajadas, consulados, cámaras, universidades, operadores turísticos, empresas del sector e invitados internacionales”.

En esta edición se incorpora la Expo +Accesible, donde se presentarán las prácticas y soluciones innovadoras en materia de accesibilidad y turismo inclusivo.

También habrá un Encuentro Nacional de Profesionales y Estudiantes de Turismo, en el que se reconocerán las ideas más innovadoras de estudiantes con una premiación denominada Campus TOUR.

La expo contará con espacio para empresas, organismos públicos, instituciones educativas y profesionales, y un área para la exhibición de productos y servicios de destinos turísticos.