La comisión especial que administrará el Fondo Departamental de los Humedales, creado en el presupuesto departamental, quedó reglamentada este viernes por resolución del intendente de Maldonado, Miguel Abella. El fondo se integrará con “el dinero de herencias, legados, colaboraciones o donaciones que se reciba, así como ingresos derivados de convenios que se celebren con personas públicas o privadas, asociaciones civiles y fundaciones, ya sean nacionales o extranjeras”, indica el documento.

También contendrá ingresos que “pudiera arbitrar por sus medios la comisión de administración o ingresos derivados de créditos presupuestales”. Esos recursos se depositarán en una cuenta específica, que abrirá la IDM cuando se constituya la Comisión Especial, dijo a la diaria el secretario general de la comuna, Álvaro Villegas. Agregó que “ya hay crédito desde el 1° de enero”.

Añadió que, con el ánimo de “garantizar un modelo de gobernanza ambiental democrática”, la comisión estará integrada por cuatro delegados del Ejecutivo Departamental, un delegado por cada partido político con representación en la Junta Departamental, un representante de la Universidad de la República y dos de organizaciones de la sociedad civil “comprometidas con la conservación de los humedales”.

Este grupo deberá determinar las prioridades en el cumplimiento de los objetivos de protección integral de los humedales y de gestión sostenible; y el desarrollo de programas de educación ambiental de los humedales. Además, deberá elaborar y someter a consideración del intendente “los planes, acciones y programas que se implementarán, realizar el seguimiento de los proyectos que se aprueben” e informar periódicamente al jefe comunal sobre “los proyectos aprobados, sus características y modalidades, así como toda circunstancia vinculada a su ejecución”.

La reglamentación también establece que la comisión especial podrá requerir apoyo y colaboración de las distintas unidades funcionales de la IDM y de los diferentes agentes sociales y entidades estatales relacionadas con la temática, así como recibir opiniones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, para la realización de todas aquellas actividades que faciliten el cumplimiento de sus cometidos.

El texto también recuerda que “los humedales son ecosistemas vitales que regulan el agua, mitigan el cambio climático y albergan una gran biodiversidad”. En Maldonado, se encuentran ocho Áreas Ecológicas Significativas de las cuales cinco corresponden a lagunas costeras, planicies asociadas y sistema costero (Laguna del Sauce-Arroyo Pan de Azúcar, Laguna del Diario, Laguna Blanca, Laguna José Ignacio y planicies asociadas y Laguna Garzón y planicies asociadas); y tres se corresponden a Planicies y Humedales fluviales, asociados al Arroyo Maldonado, Arroyo Solís Grande y Arroyo Alférez Aiguá.

Para proteger estos espacios, la IDM se propone promover “acciones de conservación y gestión sostenible; entre estas, “la reforestación y restauración, la protección de la biodiversidad, la gestión integral de residuos, el ordenamiento territorial y la implementación de planes y políticas ambientales que fomenten la cooperación y la educación ambiental tendientes a su conservación a largo plazo”.

Un paso previo a la reglamentación de la comisión fue el inicio de las reuniones de una mesa articuladora, entre técnicos de la intendencia (IDM) y vecinos del humedal del arroyo Maldonado, para definir el plan de manejo del Ecoparque Metropolitano, en setiembre pasado.