Policías de Caminera, inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado (IDM) y un conductor que huyó de un control de rutina protagonizaron una insólita persecución por la rambla de la playa Mansa y la península de Punta del Este, que finalizó con un hombre herido de bala por un policía y un auto chocado de frente.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, todo comenzó cuando funcionarios de la Policía Caminera y de la Brigada de Tránsito de la IDM, apostados en un control en la parada 7 de la rambla Claudio Williman (playa Mansa), le indicaron al conductor de un auto que se detuviera para el chequeo de rutina.

El hombre “hizo caso omiso a las indicaciones policiales, intentó colisionar a los funcionarios que se encontraban pie a tierra” y huyó en dirección a la península. Los funcionarios persiguieron al vehículo que “circuló a contramano y a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas para terceros”.

Luego de varios minutos, el conductor que iba a contramano por la calle 24 ingresó a la rotonda ubicada en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Gorlero, donde impactó frontalmente con otro auto que circulaba en forma correcta.

Los funcionarios se bajaron de sus vehículos para asistir a las víctimas e identificar a quienes se habían fugado. En ese momento, “el acompañante del conductor realizó un movimiento brusco, intentando tomar un objeto debajo del asiento, lo que hizo presumir que se trataba de un arma, poniendo en riesgo la integridad física de los policías”, aseguró la Jefatura.

Tras dar la voz de alto y observar que el hombre “no desistió” de su actitud, uno de los policías disparó con su arma de reglamento y el proyectil impactó en el hombro derecho, de acuerdo con el diagnóstico realizado en el centro de salud al que fue derivado.

Al inspeccionar el vehículo, personal de la Guardia Republicana y de la Seccional décima de Punta del Este incautaron “sustancias vegetales y cristalinas presuntamente estupefacientes”. También encontraron “dinero en efectivo de bajo porte y teléfonos celulares”.

El parte policial indica que tanto el herido como el conductor del auto son mayores de edad y no cuentan con antecedentes penales. A este último, además, se le incautaron “varias pastillas”. En tanto, la mujer mayor de edad y cuatro jóvenes que viajaban en el vehículo chocado frontalmente en la rambla resultaron ilesos.

En la escena se presentaron autoridades de Policía Caminera y de la seccional de la península, además de la Policía Científica que realizó “el relevamiento correspondiente”. La Policía informó que la Fiscalía dispuso la detención del conductor y del acompañante, “entre otras diligencias a realizar”.