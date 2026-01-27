Tras registrarse una riña en la playa Bikini de Manantiales, el domingo 25, tres menores de edad fueron trasladados al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el lunes comparecieron ante la Fiscalía acompañados de sus mayores responsables para declarar ante la fiscal de 2° turno, Jessica Pereyra.

En una primera instancia, la fiscal dispuso la elaboración de las actas de interrogatorio a las víctimas, la identificación de los mayores responsables de los menores –radicados en la capital departamental–, el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona y la realización de exámenes médicos forenses a víctimas, informó Prefectura del Puerto de Maldonado.

La Justicia declaró a los menores como “autores responsables de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de riña con resultado de lesiones”, según informó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Daniel Baubet.

A su vez, dictaminó “el cumplimiento de medidas socioeducativas no privativas de libertad por el plazo de seis meses”. Determinó la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del INAU o institución pública o privada, la prestación de servicio comunitario por dos meses y la prohibición de concurrir a la playa Bikini durante seis meses.

Durante el operativo a cargo de Prefectura del Puerto de Maldonado e Infantería de Marina de la Armada Nacional, se incautaron un arma de aire comprimido, réplica de una pistola de 9 mm y una piña americana. Al principio se había detenido a seis adolescentes, tres varones, identificados como los infractores, y tres mujeres menores de edad, que, según Prefectura, “estarían acompañando a los agresores”.