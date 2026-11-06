Euforia del Libro: segunda edición del festival de las letras que combina cultura y turismo en Maldonado

Valentín Trujillo, director de Programación Cultural de la intendencia, destacó los puntos fuertes de la propuesta que irá del 12 al 21 de este mes con múltiples actividades gratuitas en los ocho municipios.

El festival Euforia del Libro, que se estrenó el año pasado en lugar de la feria que se realizaba en el Paseo San Fernando de Maldonado, tendrá su segunda edición desde el jueves 12 al sábado 21 de noviembre con actividades descentralizadas en los ocho municipios del departamento. Como en 2025, la propuesta incluye tres tours con itinerarios vinculados con personalidades de las letras en San Carlos, Punta del Este y Pan de Azúcar, más un cruce muy especial a la Isla Gorriti. Todas las actividades son gratuitas, aunque para los tours es necesario reservar al teléfono 4223 1786, de lunes a viernes, entre las 9.15 y las 14.45.

Valentín Trujillo, director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado y uno de los artífices de la propuesta, destacó en diálogo con la diaria el vínculo entre la literatura y el turismo como un rasgo distintivo de Euforia del Libro. El año pasado, 120 personas participaron en los tours propuestos, con “tres ómnibus llenos”. Estos itinerarios apuntan a “promocionar sitios muy atractivos a nivel paisajístico con propuestas culturales que se complementan”, agregó.

De la amplia programación, que incluirá presentaciones, paseos y charlas desde Punta del Este hasta Aiguá y desde José Ignacio a Piriápolis, resaltó el cruce a la Isla Gorriti como “una perlita del festival que se mantiene este año” y que ahora incluirá una interpretación de la historia del lugar a cargo del mismísimo Francisco Gorriti, encarnado por el actor Christian Antelo.

“La historia de Gorriti es bastante desconocida, no solo para quienes vienen de afuera, sino también para la gente de Maldonado. Muchas veces ignoramos olímpicamente presencias que están ante nosotros desde el principio de los tiempos”, comentó, para destacar que, además de la presentación de un libro de Eduardo Blasina sobre cambio climático, habrá una ronda de poetas que escribirán especialmente sobre Gorriti para ese día.

Otro punto fuerte del festival, según el director, tendrá lugar en la Azotea de Haedo. Se presentarán tres libros de corte político escritos por Salvador Neves, Pedro Bordaberry y Jorge Burel, y otra publicación resultante de una investigación periodística sobre “el peor accidente aéreo de la historia del Uruguay, que no fue el de Los Andes, sino que ocurrió en el año 78 en el aeropuerto de Artigas”.

Del jueves 12 al domingo 15

Las actividades comenzarán el jueves 12 en San Carlos con un tour literario que tendrá su punto de encuentro a las 15.30 en la plaza Artigas. Media hora después, el bus saldrá para hacer un recorrido por puntos de interés vinculados con los autores Heraclio Fajardo, Carlos Seijo y Martin Amis -que incluirá una presentación en el Comunal La Juanita- y finalizará con el regreso al punto de partida tras aproximadamente tres horas.

Posteriormente, en el Municipio de Garzón y José Ignacio, el Comunal La Juanita (calle Los Cipreses, casi Albatros) albergará a las 17.30 la charla sobre la vida y obra de Juana de Ibarbourou, enmarcada en el ciclo “La literatura y sus autores: un espejo emocional”, a cargo de Andrés Echevarría.

El sábado 14 la programación se trasladará a Punta del Este para la experiencia en la Isla Gorriti, con punto de encuentro a las 9.00 en el puerto y salida media hora después. La propuesta incluirá la experiencia interactiva “Todos somos Gorriti” con Christian Antelo.

Luego tendrá lugar la presentación de El filtro de la evolución, de Eduardo Blasina, a cargo de Inés Pereyra, y habrá un espacio de poesía titulado “La posibilidad de una isla”, con la participación de Regina Ramos, Silvia Guerra, Claudia Magliano, Diego de Ávila, Nadia Pereira, Werther Techera y Vera Vidales. En tanto, en Maldonado, el Museo Regional Francisco Mazzoni (Ituzaingó 789) recibirá a las 19.00 la presentación de El Papa en el reino laico, de Sergio Berruti.

Para el domingo 15, Pan de Azúcar será escenario del Tour Literario Zona Oeste, con concentración a las 15.30 en el museo Álvaro Figueredo (Av. Artigas y Francisco Bonilla) y salida a las 16.00. El trayecto comprenderá puntos de interés vinculados con Álvaro Figueredo, Blanca Luz Brum, Juvenal Ortiz Saralegui, Amanda Berenguer y Esther de Cáceres, incluyendo una presentación en el Museo Estación la Sierra de Gregorio Aznárez (Avenida Gregorio Aznárez y Dr. Ricardo Baronio), con retorno al punto de partida y una duración aproximada de tres horas.

El Museo Estación La Sierra también acogerá, a las 17.30, la presentación de Bernabé Rivera. Una biografía no autorizada, de Edgardo Ettlin, a cargo de Gustavo Toledo. A las 18.30 se presentará Interioranos, una antología de cuentos de escritores y escritoras del interior, editada por Fernández de Palleja, Marco Rivero y Mario Pons.

Del lunes 16 al sábado 21

El lunes 16, la Biblioteca Pantaleón Sosa de la Casa de la Cultura en San Carlos (18 de Julio 820) ofrecerá a las 10.30 y a las 14.00 la actividad infantil Dulces Trillizas, de Sandra Escamés. En Punta del Este se desarrollará el Tour Literario Zona Este, con punto de encuentro a las 15.00 en la Azotea de Haedo (calles La Azotea y Del Museo) y salida a las 16.00 para recorrer puntos de interés ligados a Antonio Lussich, Rafael Alberti, Silvina Bullrich y Pablo Neruda, con una duración aproximada de hora y media.

Paralelamente, la Azotea de Haedo será sede a las 17.30 de las presentaciones de Tiempo de redacciones: Zelmar Michelini, periodista (1939-1976), de Salvador Neves, y El mejor lugar, el peor momento, de Jorge Burel, presentados por Miguel Muto. A las 18.30 se presentará Aquel humo negro, de Emerson de los Santos, con la presentación de Tomás Friedmann; y a las 19.30 será el turno de ¡Al trabajo y adelante!, de Pedro Bordaberry, presentado por Miguel Arregui.

Asimismo, en la sala de prensa Ángel Pablo Carbonaro (Gorlero y calle 30) se presentará a las 18.00 Hacia un tejido lector, de Maite González Vallejo López y Joanna Peluffo Velarde, con la presentación de Georgina Cerutti. A las 19.00 se llevará a cabo un encuentro literario donde Alejandrina Morelli entrevistará al escritor local Damián González Bertolino, fundador de la biblioteca Kennedy Cultura Feliz.

Las actividades continuarán el martes 17, a las 10.00, en la biblioteca José Artigas de la Casa de la Cultura de Maldonado con La familia Pérez, de Luciana Núñez Borchi y Laura Demo. A las 18.30, en Kennedy Cultura Feliz (calle C1 del barrio Los Caracoles), Inés Arteta presentará Dos amigos, de Martín Bentancor, y Los restos que fuimos, de Luis Do Santos. Una hora después se realizará la presentación de Elba Norberta, la mártir olvidada, a cargo de Pedro Peña.

El miércoles 18 en Aiguá, el Centro Cultural Nacional (25 de Agosto 726) albergará a las 18.30 la charla Influencia universal de la literatura andina e indigenista del Perú, perteneciente al ciclo “La literatura y sus autores: un espejo emocional”. A las 19.30 tendrá lugar un encuentro de lectura con Johanna Holt, Nicolás González Baquero, Germán Videla, Diego López, Diego de Ávila y Andrés Borthagaray, ganadores del concurso Maldonado Escribe. A las 20.30 habrá un cierre musical a cargo de la banda de gypsy jazz Swing Dealers.

En Pan de Azúcar, la sala Amalia Quintela del Club Centro Progreso (Félix de Lizarza y Av. Lavalleja) será escenario de Una voz, obra de teatro sobre Blanca Luz Brum dirigida por Verónica Echartea e interpretada por Adriana González Rigau y Fabiana Ferolla, a partir de las 20.00. En tanto, en Punta del Este, la sala Ángel Pablo Carbonaro (Gorlero y calle 30) acogerá a las 19.00 la presentación de Historias (casi) verdaderas, de Germán Korpus, a cargo de Juan Antonio Varese.

El jueves 19, la Casa de la Cultura de Piriápolis (Santos Negro González y Héctor Barrios) será sede a las 17.00 de la charla “Maldonado en el siglo XVIII. Centenario de Atilio Casinelli”, a cargo de Fernando Cairo y Marcelo de León. A las 18.30 Valentín Trujillo presentará Parque hotel, de Carlos Rehermann, y a las 19.30 será el turno de Ya ni siquiera miraba las puertas, de Claudio Invernizzi, con la presentación de Elena Risso.

Finalmente, el sábado 21 en el Arboretum Lussich se desarrollará a las 16.30 el conversatorio “Los Gauchipolíticos, Lussich y Morosoli”, a cargo de Pablo Rocca y Gabriela Ferraro, con la moderación de Valentín Trujillo, en el marco del centenario de Ángel Rama. Las actividades concluirán en la sala Ángel Pablo Carbonaro, del Municipio de Punta del Este, donde a las 18.00 Nadia Pereira presentará Mijas, de Catterina Strazzarino y Lautaro Hourcade, y a las 19.30 Silvia Guerra presentará Felisberto en gira, de Carina Blixen.