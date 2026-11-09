Se incendió el Museo Neruda en Punta del Este: temen pérdidas de material inédito sobre el poeta chileno

Mientras se investigan las causas y se realiza un inventario de los daños, la directora, Selva Santurión, abrió línea de ayuda para reconstruir el lugar.

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Sobre las 2.00 de este lunes, la directora del museo Paseo de Neruda en Punta del Este, Selva Santurión, fue advertida por Bomberos y la Policía de que un incendio “muy voraz” se había desatado en ese sitio histórico, ubicado en las calles Virazón y La Salina.

Para cuando el fuego quedó controlado, los depósitos estaban afectados en su totalidad, dijo Santurión a la diaria, con el temor de que haya “una pérdida importante de documentos, cuadros y libros” del poeta chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971.

Al momento de la consulta, Santurión no había podido ingresar al recinto por motivos de seguridad y el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, recorría el lugar con miras a enviar una cuadrilla de limpieza.

Piezas y objetos personales (pañuelos, regalos, fotografías, poemas y escritos) de Neruda, donados por la familia del uruguayo Alberto Mántaras, conforman el acervo del museo. Mántaras, arquitecto, cineasta y gestor cultural, era íntimo amigo del chileno; de hecho, el museo funciona en la que era su casa.

Entre los documentos hay una imagen de la fotógrafa argentina Sara Facio “que forma parte de la investigación realizada sobre las estadías de Neruda en la costa uruguaya, un material inédito; parte de eso se hizo pedazos”, lamentó Santurión, quien se prepara para inventariar lo que se salvó de las llamas.

Otras investigaciones realizadas por Senturión e integrantes del museo revelaron que Neruda tenía un fuerte vínculo con Punta del Este, donde, a fines de los años 70, escribió decenas de poemas, entre ellos el destacado “Al puente curvo de la Barra Maldonado”.

Javier Carballal en la puerta del Museo Neruda en Punta del Este, 9 de noviembre. Foto: Virginia Martínez Díaz

Línea de ayuda para la reconstrucción

Todavía desconoce el origen del incendio que, según la directora, “podría haber sido intencional”. En todo caso, le “parece insólito” que deba pagar “dos unidades reajustables [$3.898] y esperar unos meses para acceder” a una copia del informe pericial técnico de la Dirección Nacional de Bomberos.

Santurión puso a disposición el teléfono celular 094 434 417 para quienes deseen colaborar en la reconstrucción, una vez que releve el estado de las instalaciones. “Queremos seguir adelante, por eso pedimos ayuda, no solo para la parte de limpieza, porque quedó en un estado desastroso, lo cual costará mucho, sino también para rehacer documentos del acervo cultural”, dijo.

El museo tiene 25 años de existencia; durante los primeros ocho funcionó en Atlántida, el balneario donde Neruda y su tercera esposa, la cantante y escritora chilena Matilde Urrutia, vivieron de forma clandestina en el chalet Datitla.

En diciembre de 2004, Santurión y el entonces director del museo, Miguel Quenón, recibieron la Medalla de Honor Presidencial Centenario de Pablo Neruda, otorgada por el gobierno chileno en reconocimiento a la difusión de la obra del poeta.