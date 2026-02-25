La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) destinará $16.754.880 a construir y equipar cuatro comedores estudiantiles en el marco del programa nacional de Alimentación en Educación Media, informó el Frente Amplio Maldonado en un comunicado.

La inversión para el departamento se concentrará en infraestructura y equipamiento de cocina en centros dependientes de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (DGETP-UTU). “Los fondos ya están asignados” y se destinarán a la Escuela Técnica de La Capuera, el CEC Maldonado, la Escuela Técnica Cerro Pelado y la Escuela Técnica de Pan de Azúcar.

“La decisión impacta directamente en un departamento donde la matrícula en educación media técnica ha crecido de forma sostenida en los últimos años”, destacó la fuerza política.

Luego consideró que “la inversión adquiere una dimensión estratégica” porque Maldonado combina crecimiento poblacional, expansión urbana y fuerte presencia de educación técnica, “lo que exige fortalecer políticas que acompañen la permanencia estudiantil”.

Tras señalar que la alimentación en centros educativos incide en la asistencia, el rendimiento y la continuidad de las trayectorias formativas, el Frente Amplio departamental recordó que el gobierno duplicará la cobertura del Programa de Alimentación en Educación Media, que pasará de 20.000 a 40.000 estudiantes en todo el país.

“Con casi 17 millones de pesos destinados a cuatro instituciones del departamento, la expansión del sistema de alimentación en educación media comienza a traducirse en obras concretas en Maldonado. La política nacional tiene impacto territorial definido y centros educativos específicos donde ya se proyectan mejoras”, concluyó.