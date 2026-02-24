Una pelea entre un grupo de veinteañeros, ocurrida dentro de un boliche ubicado en la Rambla de los Ingleses, en Piriápolis, terminó con dos heridos; uno de ellos fue formalizado por la Justicia junto con un tercer participante. Tras una alerta al servicio 911, en la madrugada del domingo 22 la Policía encontró a dos hombres –uno de 23 años y el otro de 22– tendidos en el cantero central de la rambla, frente al local bailable.

El primero presentaba un corte profundo en el cuello, con abundante sangrado, y fue trasladado a un centro de salud “en estado crítico”, con riesgo de vida. El otro tenía una herida en el mentón, “con pérdida de sustancia”, y una lesión en el antebrazo izquierdo “compatible con mordedura”, por lo que también recibió atención en un centro de salud, informó este martes la Jefatura de Policía de Maldonado.

Las actuaciones policiales determinaron que ambos habían sido heridos durante una pelea que se produjo dentro del boliche, y que otro hombre, de 23 años, también estaba involucrado en los incidentes. Este último fue detenido horas después en Piriápolis.

El joven herido en el mentón fue dado de alta y, junto con el tercero, compareció a declarar en la Fiscalía. Tras la audiencia realizada el lunes 23 en el juzgado de cuarto turno de Maldonado, se dispuso su formalización por “la presunta comisión de un delito de riña calificada”. Como medida cautelar, se dispuso el arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por el plazo de 150 días.