Desde esta semana y hasta el 24 de febrero están abiertas las inscripciones para las carreras del Centro Universitario Regional del Este (CURE). Entre estas figura el Ciclo Inicial Optativo Área Ciencias y Tecnología (CIO C y T), del trayecto específico de Oceanografía, en el que se dictarán unidades curriculares que acreditarán para la Licenciatura en Oceanografía. Esta carrera funcionará una vez aprobada por el Consejo Directivo Central (CDC), y se dictará en las sedes de Maldonado y Rocha del CURE y en la Facultad de Ciencias (FCien) de la Universidad de la República.

La directora del CURE de Rocha, Lorena Rodríguez, informó a la diaria que la Licenciatura en Oceanografía “formalmente todavía no está aprobada, aunque el plan de estudio recibió el aval de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias en 2025 y de 11 facultades que colaborarán con la licenciatura”. A su vez, señaló que “fue revisado por la Dirección General Jurídica de la Udelar, pero falta la aprobación formal del Consejo Directivo Central”. Indicó que se espera que “pueda comenzar a cursarse en el segundo semestre de este año o a principios de 2027”.

Por este motivo, durante este primer semestre, el estudiantado podrá inscribirse a las unidades curriculares que correspondan al tramo común de la Licenciatura en Oceanografía, para que luego sean acreditadas. En la sede de Maldonado del CURE, estas incluyen Geometría y Álgebra Lineal I, Química I, Introducción a la Biología y Física I. En cambio, en la sede de Rocha, podrán cursar las tres últimas asignaturas y se le suma Matemática I y II de la carrera Tecnólogo en Telecomunicaciones, o Matemática I y, en el segundo semestre, Geometría de la carrera Tecnólogo Minero.

En tanto, quienes opten por cursar en Montevideo, deberán inscribirse a la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la FCien. Para inscribirse a esta carrera o al CIO C y T del CURE, no se requiere una orientación específica de bachillerato.

De la discontinuación a la nueva propuesta académica

Acerca del interés por incorporar la carrera a la oferta académica, Rodríguez informó que surgió a partir de la creación de un grupo de trabajo “interservicio” de la Udelar, integrado por delegados de distintas facultades con interés en temáticas marinas. En ese ámbito “se planteó la posibilidad de generar una oferta académica de grado y se avanzó en una propuesta de plan de estudios, que luego se concretó”. Indicó que el referente es el oceanógrafo físico Marcelo Barreiro, de la Fcien, quien “podría ser designado próximamente como coordinador de carrera”.

Si bien recordó que en Uruguay existió una Licenciatura en Oceanografía, explicó que “fue discontinuada tras el fin de la dictadura, por razones históricas vinculadas al proceso de intervención militar en la Udelar”. Como consecuencia, quienes deseaban formarse en oceanografía, debían hacerlo en las licenciaturas en Biología o Física.

La idea inicial era que la licenciatura fuera compartida entre la Facultad de Ciencias y el CURE, porque en ese último “hay una masa crítica de investigadores y científicos en el área marina”. No obstante, aclaró que, “por disposiciones de las ordenanzas internas de la Udelar, los centros del interior, al no contar con todas las competencias en enseñanza, no pueden firmar un título”. Entonces, la propuesta es “acompañar a la Facultad de Ciencias, ofreciendo la Licenciatura en conjunto”.

Una mirada moderna e interdisciplinaria del océano

Esta carrera de cuatro años está orientada al estudio del océano y sus dinámicas, “con una mirada más moderna sobre el mar”, dijo Rodríguez. A su entender, es una propuesta “innovadora, porque ofrece una perspectiva de oceanografía interdisciplinaria, integral y abierta” dado que, a partir del tercer y cuarto año, los estudiantes podrán especializarse en diversas trayectorias: física, química, biológica, geológica, y una orientación social y humanística.

A su vez, dijo que “la formación del oceanógrafo, por lo general, está anclada en las áreas [de la oceanografía] física, biológica y química”. El primer caso centrado en el estudio de las corrientes marinas; la segunda, en la interacción de la vida marina con el medio físico y químico; la tercera, en la composición del agua y las corrientes, según explicó, y aseguró que “hay mucha química en la investigación marina”.

Sin embargo, la dimensión social es un “aspecto novedoso”, dado que “suele abordarse desde otras disciplinas”. Además, se suma la formación en geología, “vinculada a [la gestión y conservación de] los recursos del fondo marino y a [los procesos geológicos de] la separación de los continentes”.

Comentó que el primer semestre tendrá unidades curriculares básicas, mientras que “en el segundo semestre aparecerán cursos sobre Introducción a la Oceanografía y Meteorología”. En tanto, en el segundo año habrá cursos “más específicos” como Oceanografía Química, Biológica y Geológica, y en el tercer y cuarto año, aunque depende del trayecto elegido, se destacan asignaturas como Arqueología Subacuática, Oceanografía de Estuarios, Microbiología Marina, Ética Ambiental Marina, y otras vinculadas al procesamiento de datos y a la estadística. Las inscripciones a las unidades curriculares serán del 27 de febrero al 15 de marzo.

Para Rodríguez, la formación de oceanógrafos a través de la licenciatura “será un cambio importante y aportará al estudio sobre la pesquería artesanal, la conservación de la biodiversidad, el turismo de naturaleza vinculado a la fauna marina, la contaminación, el ingreso de especies exóticas invasoras a través de las embarcaciones y el comercio marino que cada vez más abundante”.