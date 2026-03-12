La piscina olímpica Wilfredo Raymondo, ubicada en el Campus Municipal de Maldonado, cumplió 50 años. El festejo convocó a decenas de antiguos y actuales nadadores, además de autoridades departamentales encabezadas por el intendente Miguel Abella. Todos coincidieron al destacar el papel de este espacio para el desarrollo del deporte en el departamento y también su rol como lugar de encuentro y socialización para miles de personas de distintas generaciones.

El director general de Deportes de la intendencia, Fernando Álvez, señaló que es “la única piscina olímpica en funcionamiento en Uruguay” y destacó “el excelente estado” de este espacio, medio siglo después de su inauguración. “Es el buque insignia de lo que significa el deporte en el departamento y el trampolín para que Maldonado sea indiscutiblemente la capital del deporte”, dijo.

En el marco del acto, hubo un reconocimiento a la trayectoria del nadador Carlos Scanavino, quien, tras retirarse de la actividad profesional, se desempeñó como profesor en el Campus de Maldonado y ahora integra el área de Guardavidas de la intendencia.

El homenajeado recordó que él tenía 12 años cuando se inauguró la piscina, el 11 de marzo de 1976, y siguió el acto desde las tribunas. “Trae muchos recuerdos lindos, de sacrificio, de entrenamiento y de enseñar a nadar”, expresó, emocionado.

También elogió “el crecimiento que ha tenido la natación en Maldonado a lo largo de estas cinco décadas, con deportistas que han logrado títulos sudamericanos, participaciones en mundiales y en Juegos Olímpicos”. Además de este reconocimiento, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa y hubo un espectáculo de nado sincronizado para deleite del nutrido público.