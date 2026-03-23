Un hombre de 31 años de edad fue asesinado a balazos el domingo 22, cerca de las 22.00, durante un tiroteo con otro hombre de 37 años, quien resultó herido en el tórax y se encuentra en “estado grave”. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Cuchilla del Cuareim y Cerro Pororó, en el barrio fernandino Cerro Pelado.

El jefe departamental de Policía, Víctor Trezza, dijo a la diaria que la teoría “más fuerte” vincula el incidente con “un problema de microtráfico”, ya que ambos protagonistas tenían antecedentes penales por venta de drogas. Sin embargo, aclaró que fue un episodio “inusual”.

Se trata del primer homicidio del año en este barrio, que está fuera de la “zona roja” del mapa delictivo en la capital departamental. Trezza informó que, al inicio de su gestión, en marzo de 2025, “había tiroteos a diario, pero luego bajaron exponencialmente”. En Cerro Pelado, el nivel de seguridad es “similar a otros barrios del departamento, donde se han realizado operativos y detectado delitos de microtráfico”, dijo.

La investigación policial está a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, bajo la coordinación del fiscal Jorge Vaz, aunque en las próximas horas será derivado al fiscal Sebastián Robles, quien suele liderar las causas de homicidios. Trezza indicó que “todavía no hubo avances en la investigación porque se están analizando las pericias de la escena y recabando testimonios”.

Los homicidios registrados durante 2025 en el departamento de Maldonado bajaron un 39,1% con respecto a los del año anterior, según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Se consumaron 14 asesinatos, frente a 23 registrados en 2024. Esto implica que la tasa de homicidios en Maldonado fue de seis cada 100.000 habitantes.