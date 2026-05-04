La Brigada de Guardavidas de la Intendencia de Maldonado (IDM) presentó el balance de actuaciones realizadas desde diciembre de 2025 hasta finalizada la Semana de Turismo. En ese lapso hubo 504 intervenciones que involucraron a más de 800 personas, en un verano calificado como “muy intenso” por la gran concurrencia a las playas.

El supervisor de Guardavidas, Marcelo Simoncelli, explicó que actualmente el servicio cuenta con 91 puestos -tres más que el año anterior- y un total de 337 funcionarios. Sin embargo, reconoció que la extensión de la costa (cerca de 100 kilómetros) y el crecimiento demográfico “hacen difícil cubrir todos los puntos críticos”.

Estimó que serían necesarios unos 200 puestos y 600 guardavidas para una cobertura total, algo que definió como “una utopía” en función de los recursos disponibles. El intendente Miguel Abella, presente en la conferencia de prensa, reconoció la necesidad de “fortalecer el sistema para los próximos años”.

Señaló que el aumento de la población —que alcanzó un 23% según el último censo — obliga a continuar ampliando la cobertura, especialmente en zonas con mayor afluencia de público como Piriápolis, José Ignacio y otros puntos de la costa. Planteó como meta “seguir sumando puestos y recursos de forma gradual durante el quinquenio”.

Intervenciones complejas

Buena parte de las intervenciones se ejecutaron de forma coordinada con Prefectura, Policía, Servicios de Emergencia, comunicación y equipos técnicos de la IDM, para dar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de riesgo.

Entre las intervenciones más relevantes, se registraron 14 situaciones de riesgo vital que requirieron asistencia médica inmediata, incluyendo tres reanimaciones exitosas. También se destacaron rescates en diferentes playas, accidentes náuticos y el rescate de personas en situaciones complejas.

En cuanto a los niños extraviados, se reportaron al menos 14 casos y todos fueron resueltos rápidamente gracias al sistema de comunicación entre los puestos. Simoncelli insistió en la importancia de la atención de los adultos, especialmente ante distracciones como el uso del celular.

La IDM adelantó que continuará “evaluando la incorporación de nuevos puestos, mejoras en infraestructura y equipamiento”, en un servicio que actualmente demanda “una inversión cercana a los cinco millones de dólares por temporada”.