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Hogueras de San Juan (archivo). · Foto: Rodrigo Viera Amaral

Hogueras de San Juan (archivo).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Hogueras de San Juan en Aiguá: una fiesta para todas las edades en el fin de semana largo

El ritual del encendido de la fogata a la puesta de sol se complementa con una feria con 80 emprendedores, espectáculos musicales y actividades recreativas desde el mediodía.

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La ciudad de Aiguá, ubicada en el norte de Maldonado, presentará uno de los principales atractivos del departamento durante el próximo fin de semana largo: una nueva edición de las ya clásicas Hogueras de San Juan, que incluirá feria de emprendedores y números musicales.

La festividad, que llega a su duodécima edición se realizará el sábado 20 en la Plaza Artigas, con la organización de la Intendencia de Maldonado y el apoyo del Municipio de Aiguá.

Como en años anteriores, comenzará al mediodía con la apertura de una feria con 80 emprendedores que ofrecerán propuestas gastronómicas, productos locales y artesanías para todos los gustos.

Paralelamente, habrá actividades recreativas infantiles. A las 14.00 actuará el circo Le Pifié, a las 15.00 se presentará la Banda Musical de Lascano, a las 16.00 el Dj Maurix y a las 16.45 la Banda Municipal de Aiguá.

El ritual de encender la fogata comenzará a las 17.40, coincidiendo con la puesta de sol, acompañado de demostraciones de malabares de fuego, tambores y el inicio del clásico Juego de las Cédulas de San Juan. Luego habrá danzas circulares abiertas a la participación del público.

A las 19.00 será el espectáculo ritual del DJ y productor uruguayo Niko Art, con un set que combina música electrónica, percusión en vivo y un despliegue visual místico que incluye shows de danza con fuego, humo y una estética tribal, según adelantaron los organizadores.

La celebración continuará con un grupo musical de Lavalleja a las 19.45, el cantante y compositor uruguayo Gonzalo Castillo a las 20.45, el grupo musical santafesino Sonora D’irse a las 21.30, y el cierre estará a cargo de Dj Maurix sobre las 22.00.

Las Hogueras de San Juan ya forman parte del calendario de actividades turísticas de Aiguá, junto con la Fiesta del Jabalí y el concurso gastronómico “Aiguá, un gusto” que se realizan en mayo y contribuyen a fortalecer la economía de la localidad fundada hace 120 años.

Los visitantes podrán complementar la fiesta con una recorrida por el centro histórico y sus coloridas fachadas antiguas y apreciar decenas de murales a cielo abierto realizados en los últimos años por el colectivo Mujer Semilla.

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