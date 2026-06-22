Maldonado lanzó su temporada invernal 2026 con Pan de Azúcar como eje de las propuestas

El objetivo es promocionar las ofertas de naturaleza de los diferentes municipios y mostrar las identidades locales más allá de la costa; “hay 49 puntos para visitar”, sostuvo el alcalde pandeazuquense.

El departamento de Maldonado comenzó a promocionar su oferta turística de naturaleza y experiencias vinculadas al sector productivo como forma de avanzar en la desestacionalización y fortalecer, en temporada baja, las propuestas de localidades alejadas de la costa y el tradicional “sol y playa”.

La plataforma de lanzamiento de la temporada turística invernal fue la Expo Otoño 2026 de la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, que por primera vez se realizó fuera de Montevideo y tuvo lugar en la cabaña Sierra Serena, en el Municipio de Pan de Azúcar.

El objetivo es “ofrecer algo diferente, que muestre la identidad de nuestra tierra”, así como “apostar al trabajo público-privado”, dijo el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, al comienzo del evento. “Se tiene el bonito rótulo de Maldonado como lugar turístico en verano, pero hay mucho para mostrar de Maldonado durante todo el año”, añadió el alcalde del Municipio de Pan de Azúcar, Alejandro Echevarría.

La estrategia apunta a que los diferentes municipios confluyan con propuestas de baja temporada, más alejadas de la costa, teniendo como eje a Pan de Azúcar. Su ubicación geográfica le permite a esta localidad ser “el corazón del turismo regional”, dado que es el nodo de conectividad hacia la zona serrana de Maldonado u otros departamentos con atractivos turísticos como Lavalleja o Rocha, destacó el alcalde.

Además, enfatizó que en la localidad “hay paseo, naturaleza y sobre todo transmite paz, más allá de tener todo cerca”. En este sentido, subrayó que, en los últimos seis años, en Pan de Azúcar “el turismo creció de forma impresionante” al pasar de una oferta “cero camas a más de 300”. Asimismo, señaló que en el entorno “hay más de 49 puntos para visitar”.

“La belleza de lo simple”

“La costa ya no es un factor determinante en la decisión de una persona o una familia al momento de consumir un producto turístico, sino la proyección de ese espacio, la conectividad y variedad de propuestas”, sostuvo el director de Cultura y Turismo del Municipio de Piriápolis, Jorge Céspedes.

Afirmó que “las personas se desplazan permanentemente”, por lo que cree necesario “ofrecer productos en cadena que permitan hoy competir en un mercado altamente disputado, debido a que los espacios que se dejan libres, se promocionan para otro territorio”.

Por su parte, la alcaldesa del Municipio de Solís Grande, Patricia Martínez, sostuvo que el turismo “además de atraer a visitantes, genera fuentes laborales”, por lo que consideró vital fomentarlo en este municipio, sobre todo en los tres balnearios.

También planteó la importancia de promover instancias de capacitación para quienes trabajan en el sector, y destacó el potencial de atractivos como las sierras, los arroyos, actividades de trekking, la riqueza histórica, cultural y la agenda de eventos.

Analía Sención, concejala del Municipio de Garzón y José Ignacio, aseguró que Maldonado es un departamento “maravilloso”, pero que “muchos no conocen, incluso los residentes”. Por eso consideró que “hay mucho para recorrer y promocionar”.

Por su parte, el alcalde del Municipio de Aiguá, Daniel Perdomo, valoró que se involucre a “quienes están de espalda al mar” y que “el privado se interese y considere conveniente invertir”. Mencionó que en Aiguá “hay 570 chacras en venta” y que el desarrollo sostenible de la zona pasa por potenciar “la belleza de lo simple”.