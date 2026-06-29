Un hombre murió tras incendiarse su vivienda precaria en Los Eucaliptus

El cuerpo de un hombre de 63 años fue hallado en la madrugada del domingo, calcinado por el fuego que consumió su vivienda de construcción liviana (techo de chapa y pared de madera), en el asentamiento fernandino Los Eucaliptus, informó a la diaria el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Sebastián Camejo.

El hecho fue alertado tras un llamado al servicio de emergencia 911 cerca de la medianoche del pasado sábado 27, y el Departamento de Investigación de Siniestro de la DNB investiga la causa del incendio. El vocero explicó que, cuando arribó personal del Destacamento de Bomberos de Maldonado y Policía, el fuego ya se había generalizado en la vivienda de siete metros de ancho por diez de largo.

Añadió que “de forma inmediata”, se solicitó apoyo hídrico al Destacamento de Bomberos de San Carlos y la intervención de personal de UTE para efectuar el corte de suministro eléctrico. “Había alrededor instalaciones [eléctricas] que presumiblemente no estaban en cumplimiento del Reglamento de baja tensión de UTE”, que establece los requisitos técnicos obligatorios para el diseño, ejecución y conexión segura en residencias, comercios y para autoconsumo de la red pública.

Camejo detalló que “se trabajó con dos puntos de ataque y se logró cortar la propagación a viviendas linderas”. Una vez controlado el incendio, en la madrugada del domingo 28, “se encontró un hombre de 63 años carbonizado en el interior de su vivienda”. La investigación se encuentra en el ámbito de Fiscalía.

En el asentamiento, que se encuentra en proceso de regularización y realojo desde 2023, se han producido varios incendios de viviendas en aunque sin víctimas que lamentar. Uno de los casos más importantes se registró en 2025, cuando cuatro viviendas sufrieron pérdidas totales y dos parciales.