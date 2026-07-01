Vacaciones con arte y juegos: guía para divertirse y combatir al frío en Maldonado

Espacios públicos y privados de todo el departamento se llenan de propuestas de circo, magia, teatro y talleres; armá tu itinerario.

Esta semana comenzaron las vacaciones de invierno en Uruguay y el departamento de Maldonado ofrece diversas actividades artísticas en espacios climatizados para el disfrute de lugareños, visitantes y turistas en días de bajísimas temperaturas.

En los centros culturales públicos el ingreso será por orden de llegada, con entrada gratuita, salvo excepciones en las que se requiere inscripción previa. También hay propuestas en los centros comerciales y se destaca un parque lúdico, con costo, en el Argentino Hotel de Piriápolis.

Cine y títeres en Maldonado Nuevo

El Centro Cultural de Maldonado Nuevo (Agapito Parabera y Bartolomé Howel) abrió su cartelera el martes 30 y continuará hasta el próximo viernes. Para este miércoles y jueves, desde las 14.00, está programado un show de talentos conducido por Anabel Sastre. En tanto, el viernes 3, a las 18.00, Volarte-Escuela de Acrobacia Aérea presentará un espectáculo de danza aérea, acrobacias y coreografías.

En el teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado habrá funciones a las 14.00 y a las 16.00; el ingreso será con invitación sin costo que se retira una hora antes de cada función. El martes 30 se presentó la obra musical Saltimbanquis, dirigida por Laura Manta, coordinadora de la Escuela Municipal de Arte Escénico, que llegará también al Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos este miércoles 1° a las 15.00.

En esta jornada, la Compañía Naipú trae Micro escenas, una obra de títeres para todas las edades. El jueves 2, Christian Antelo presentará Llegó Tristán, un espectáculo de magia y poesía; y el viernes 3 cerrará Bola... ¡dame bola!, show de clown, malabares y circo con el payaso Míster KLO.

Opciones en la Casona de Lussich

Por otra parte, en la Casona del Arboretum Lussich actúan alumnos y docentes de la Escuela Departamental de Música de la Intendencia de Maldonado, este miércoles a las 15.30. El espacio también ofrecerá, el jueves 2 a las 14.30, una clase de malabares y circo de Gina Circus, la artista circense, acróbata y productora Gisela Gebhardt.

El viernes 3, a las 15.00, la Compañía La Taller presentará la obra de títeres El león y la mariposa, y el sábado 4, a las 14.30, habrá un show de cuentacuentos con historias y leyendas de la costa, a cargo de la Compañía Naipú. A las 17.00, música en vivo con el dúo Simona Bustelo y Mateo Olivero.

Teatro en Museo García Uriburu

El sábado, a las 16.00, el Museo Colección Nicolás García Uriburu, ubicado en el centro de Maldonado, será escenario de la obra de teatro para infancias y familias El rojo orgulloso. La puesta del Grupo de Teatro MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry) es dirigida por Eliana Recchia, con dramaturgia de Mario Erramuspe. Los cupos son limitados, con inscripción previa al mail [email protected] o al Whatsapp 092 275 559.

Es una propuesta escénica basada en el libro homónimo de la escritora uruguaya Alejandra González, que cuenta la historia de una niña que dialoga con los colores que cobran vida en su habitación y juntos invitan a reflexionar acerca de la empatía, la convivencia, la diversidad, los vínculos, las emociones y las dinámicas de exclusión. La función culmina con un foro, donde el público compartirá sus impresiones.

Talleres y cuentos en Piriápolis y Pan de Azúcar

El miércoles 1° de julio a las 15.00 habrá un espectáculo de cuentos y relatos, con narración oral de William Torena, en la Casa de la Cultura de Piriápolis. La función se repetirá en la Casa de la Cultura de Pan de Azúcar, el jueves 2, a las 14.00; en el Comunal La Juanita, cerca de José Ignacio, el viernes 3, a las 15.00.

En Piriápolis, se realizará el taller “Construye tu máscara” en la biblioteca Hojarasca, de Punta Negra, el viernes 3, a las 15.30, con el docente Keny Echeverría, en el marco del Festival Tia para infancias y adolescencias. El jueves 2, a las 15.30, habrá un taller de títeres “Bocones” de la Compañía La Taller en el Comunal Nueva Carrara.

Magia y malabares en Solís Grande y Punta del Este

El Municipio de Punta del Este presenta el miércoles 1° de julio, en la sala Benito Stern, a las 15.00, el show del mago Rafael, y el Comunal Solís Grande el Musical Malabar, show de clown y malabares con el payaso Míster KLO, a las 15.00.

El jueves 2, en el Salón de Ramos Generales de Gregorio Aznárez, a las 15.00, será el turno del unipersonal Títeres magic de Aleksander Plonski, mientras que el viernes 3 el espectáculo Llegó Tristán llegará a Estación Las Flores, a las 15.00.

Clase abierta de ballet en el MACA

El Museo Contemporáneo Alejandro Atchugarry (MACA), ubicado en Manantiales, será sede de varias actividades, aunque la mayoría ya completó sus cupos. Entre las propuestas aún disponibles se encuentra una clase abierta de ballet para todo público, a cargo de Melissa Oliveira, primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre.

La clase se realizará el domingo 5, de 11.00 a 12.30, con acceso gratuito. Se requiere inscripción previa a través de este link.

También en el MACA tendrá lugar un espacio de exploración visual para mayores de 18 años, inspirado en la obra Orbitales del artista brasileño Artur Lescher. Se desarrollará en dos jornadas: este miércoles a las 15.00 y el jueves 2 a las 14.00.

La actividad estará coordinada por Lorena Larriestra y Nicolás Vidal de la Sur Educativa, y el punto de encuentro será en el Pabellón 1; las inscripciones son mediante este link.

Maquillaje artístico y búsqueda del tesoro en shoppings

Atlántico Shopping propone maquillaje artístico del miércoles 1° de julio al sábado 4 de julio, de 16.00 a 20.00. En tanto, actuará el mago Santurio el jueves 2, a las 18.00; habrá un show de títeres el viernes 3, a las 18.00; un show de circo el sábado 4, a las 18.00; “Atlántico market”, feria de emprendedores locales y artesanos el sábado 4 y el domingo 5.

Hasta el domingo 5 también habrá actividades gratuitas en Punta Shopping. Los días 4 y 5 de julio será el turno de maquillaje artístico de 15.00 a 18.00, en tanto el miércoles 1°, jueves 2 y viernes 3, a las 16.00, habrá teatro. También tendrá lugar un sector de arte y pintura hasta el domingo 5.

“Piria juega” en el Argentino Hotel

Hasta el 11 de julio, de 15.00 a 21.00, el salón La Fontana del Argentino Hotel es sede de “Piria juega”, un gran parque lúdico familiar para que infancias y adolescencias disfruten de espectáculos de circo, inflables, un rincón de arte y talleres.

Para los adultos hay servicio de cafetería, una pantalla gigante con la transmisión de partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, además de sorpresas y premios.

Las entradas están disponibles en Cobraticket a $ 600. Hay promociones especiales, como el pase 4x3 de ingreso diario individual y un abono individual por tres días.