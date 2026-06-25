Nuevo colectivo enfocado en infancias y adolescencias organiza un festival en Piriápolis y Punta Negra

Del 28 de junio al 4 de julio habrá teatro, títeres, huerta, rap y cocina con acceso gratuito y merienda compartida al término de cada jornada.

El colectivo Territorio, Infancias y Adolescencias (TIA) nació recientemente en Piriápolis para promover una ciudad “más justa, participativa y habitable para niñas, niños y adolescentes”, reconociéndolos como sujetos con derecho al juego, la expresión, la cultura y el disfrute.

La vía hacia ese objetivo es “fortalecer redes comunitarias, habilitar espacios de encuentro y participación, generar propuestas culturales y educativas accesibles, cercanas y situadas en el territorio”, indicó el colectivo en un comunicado a la población.

En esa línea propone el Festival TIA, que se desarrollará del 28 de junio al 24 de julio en Piriápolis y Punta Negra con actividades gratuitas que combinarán teatro, títeres, huerta, arte urbano, graffiti, rap, cocina, máscaras, búsqueda del tesoro y fogón.

El evento será el punto de partida de un proyecto “con continuidad, articulación territorial y crecimiento colectivo” y una oportunidad para “seguir construyendo comunidad desde una mirada que reconoce a las infancias y adolescencias como protagonistas del presente”, manifestó la agrupación.

Programación en tres locaciones

Las actividades se realizarán entre las 15.00 y las 18.00 en el Parque Vacacional de AEBU y la Escuela de Educación Viva AYNI, en Piriápolis, y en la biblioteca comunitaria Hojarasca, en Punta Negra. Al término de cada jornada habrá una merienda compartida.

En el Parque AEBU, el domingo 28 habrá búsqueda de tesoro y fogón junto a Juampi Risso; el lunes 29 tendrá lugar “Cosas de titiritero”, un unipersonal interactivo de teatro de títeres de La Ovidio Titers Band; el martes 30 se desarrollará la actividad “Manos a la huerta”, con Sole Piazza.

En tanto, el jueves 2 de julio Ceci Alem conducirá un taller de cocina llamado “Sabores que juegan” y el sábado 4 se presentará la obra de teatro infantil y familiar “Algo pasa en el Tahachi”, de Gonzalo Brown.

En la Escuela AYVI habrá arte urbano, graffiti y rap el miércoles 1º de julio, mientras que el viernes 3 de julio la biblioteca Hojarasca ofrecerá la actividad denominada “Crea tu máscara”, orientada por Keny Echeverría.