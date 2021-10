No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El gobierno de Alberto Fernández publicó este miércoles en el Boletín Oficial la resolución de la Secretaría de Comercio Interior por la que los precios de 1.432 productos se retrotraen al 1º de octubre y se congelan por tres meses.

La resolución fija precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores en todo el país, y pide a las empresas que forman parte de la cadena “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”. Los precios máximos se publicarán en la web de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.

Entre los artículos incluidos en el listado se encuentran primeras marcas y también productos de pequeñas y medianas empresas, de los rubros de almacén, limpieza e higiene y cuidado personal.

Según fundamenta la resolución, “en el último tránsito de la pandemia, coincidente con un fuerte proceso de recuperación económica, se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal”, que “resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”. Los aumentos de precios oscilan entre 7% y 82%, menciona la resolución.

Según recuerda Efe, la inflación en Argentina llegó en setiembre a 52,5% en los últimos 12 meses, y en los primeros nueve meses del año llegó a 37%. En el rubro de alimentos y bebidas el aumento interanual fue de 53,4%, mientras que en lo que va del año fue de 36,6%. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró este martes que en la primera quincena de octubre se registró una “aceleración de precios” en alimentos y productos de limpieza e higiene personal, con aumentos de entre 10% y 25%.

La resolución señala que “este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población”, por lo que “exige la toma de decisiones urgentes que establezcan marcos de racionalidad y estabilidad”. Además, añade que la Secretaría de Comercio Interior “ha tenido numerosas reuniones de trabajo con los actores involucrados a fin de consensuar diversos mecanismos para asegurar el normal abastecimiento y comercialización y el establecimiento de precios al día 1° de octubre del presente año, sin que, a la fecha de la presente medida, se hayan obtenido avances significativos en la materia”.

Leé más sobre esto: Argentina: los índices de pobreza bajaron en el primer semestre del año pero se mantienen por encima de 40%

Empresarios: “Va a haber desabastecimiento”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, opinó en una entrevista con la radio LT9: “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”.

Consideró que el control de precios es “una aspirina para calmar el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil” pero no es una solución para la inflación. “Los congelamientos nunca funcionaron”. “Son paliativos para que la sociedad, en un determinado momento, tenga una sensación de que está todo un poquito mejor”, afirmó.

A su entender, el aumento de los precios de los alimentos se debe a la producción: “75% de las importaciones son productos necesarios para la producción nacional. Si usted va a una góndola de supermercado y tiene ganas de comprar una caja de jugo de naranja, la caja es importada, el conservante es importado, el colorante es importado. Y todo eso tiene que ver, por un lado, con el comercio administrado que está haciendo el gobierno y con la disponibilidad de los dólares y a qué dólar para poder comprar. Ni hablar de los costos internos, impuestos. Ni hablar que en cualquier momento un sindicato te bloquea la empresa y no te deja trabajar por varios días. O sea que hay un montón de factores que hacen que los costos argentinos sean altos”, aseguró.

“Para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable y no reconocer los errores propios. Entonces, los empresarios somos los culpables de la inflación en la Argentina, que desde hace 70 años tiene un promedio de 60% anual de inflación”, criticó.

Feletti, el secretario de Comercio Interior, respondió por Twitter estos comentarios: “Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino”, escribió en la red social.