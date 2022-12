Dina Boluarte nació el 31 de mayo de 1962 en la localidad de Chalhuanca, en el departamento de Apurímac, ubicado en los Andes peruanos. Hija de una humilde familia en parte con ascendencia indígena, la presidenta peruana es abogada de profesión, graduada en la Universidad San Martín de Porres de Lima.

Si bien siempre se identificó como izquierdista, no tuvo una militancia política hasta hace pocos años, cuando se afilió en 2018 a Perú Libre. Por este sector se postuló sin éxito para ser alcaldesa del distrito limeño de Surquillo, donde reside.

El año pasado fue candidata a la vicepresidencia en las elecciones que Pedro Castillo le ganó a la derechista Keiko Fujimori. Un día después de la asunción de Castillo, fue designada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que ocupó hasta el 25 de noviembre de 2021.

En enero de este año, y tras fuertes discrepancias con el manejo interno del partido, Boluarte fue expulsada de Perú Libre. En aquel momento, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que dejó clara su postura ideológica: “Internamente he discrepado de algunos aspectos del ideario de Perú Libre como la estatización generalizada de la economía o la intervención en los medios de comunicación. Sin embargo, no he tenido oportunidad de debatir internamente estos puntos de vista”.

Y agregó: “Como miles de peruanos y peruanas, soy de izquierda, pero de izquierda democrática, no totalitaria, ni sectaria, que permite la divergencia y la crítica y donde no hay líderes infalibles ni intocables. Y seguiré trabajando por una unidad de todos los izquierdistas, más allá de sus opciones partidarias, para fortalecernos como una opción política válida”.