La invasión militar de Rusia en Ucrania, que comenzó en la madrugada del jueves con un anuncio de Vladimir Putin desde Moscú, ha generado un sinfín de repercusiones a nivel político, económico y social.

Mientras el avance militar ruso continúa, en algunos lugares llegando ya a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con soldados ucranianos, los gobiernos de Europa y Estados Unidos aplican sanciones económicas contra Putin y su círculo cercano.

Sin embargo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no tiene planes de enviar tropas para apoyar a Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dio una conferencia de prensa este jueves en la que manifestó que se ha “dejado en claro” que no existe “ningún plan ni intención de desplegar tropas de la OTAN en Ucrania”. Ucrania es socio de esta organización, pero no es miembro de pleno derecho.

Putin: “no tenía otra opción”

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo este jueves en una reunión con empresarios recogida por la agencia española Efe que “no tenía otra opción” que invadir Ucrania. “Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada”, afirmó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que soldados ucranianos se están enfrentando con militares rusos en Chernóbil, ya que las fuerzas de ocupación buscan apoderarse de la central nuclear donde se produjo el desastre de 1986. Buscando apoyo, el mandatario ucraniano afirmó en su cuenta de Twitter que esta acción es una “declaración de guerra contra toda Europa”.

También en Twitter, la cuenta oficial del gobierno ucraniano publicó una ilustración en la que se ve a Adolf Hitler acariciando la mejilla de Putin, y agregó que “esto no es un meme, sino nuestra y su realidad ahora mismo”.

Muertos

Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas armadas ya lograron intervenir 74 instalaciones militares ucranianas, incluidos 11 aeródromos, tres puestos de mando, un puesto de operación de la Armada y 18 estaciones de radar de complejos de defensa antiaérea, así como derribaron un helicóptero de combate y cuatro drones.

El gobierno ucraniano confirmó la muerte de 40 soldados y diez civiles en las primeras horas de la ofensiva rusa.

Posteriormente, el Servicio Estatal de Emergencias informó que otras 22 personas habían fallecido en Odesa como consecuencia de un ataque aéreo contra una instalación militar.

Protestas

Desde que Putin anunció la intervención militar en Ucrania, se han organizado decenas de manifestaciones alrededor del mundo para protestar contra la decisión rusa.

Una de estas protestas se produjo en Moscú, donde una de sus organizadoras, la activista Marina Litvinovich, fue detenida por la Policía local, según informó ella misma en su canal de Telegram.

También se han registrado protestas antibélicas en España, Georgia y otras regiones europeas, principalmente frente a las embajadas rusas.

Kiev

En la capital de Ucrania, Kiev, se impuso un toque de queda a raíz de los masivos intentos de sus habitantes de intentar huir del lugar, lo que generó reiterados embotellamientos en los principales puntos de salida a través de rutas.

Según la Policía ucraniana, los ataques se han registrado en todo el país y ya se suman 203 incidentes reportados desde el anuncio de Moscú.

Según informaron a Al Jazeera funcionarios que trabajan en la frontera ucraniana, las fuerzas rusas intentan ingresar a la capital a través de Yitomir, una región ubicada en la frontera con Bielorrusia, país aliado del Kremlin.

El ataque es dirigido con helicópteros y lanzacohetes. Las aerolíneas comerciales tienen prohibido ingresar al espacio aéreo que comprende Ucrania y Moldavia, país fronterizo a donde habían sido redirigidos los vuelos a Kiev que se vieron sorprendidos por el anuncio de Moscú.

También está restringido el vuelo dentro del espacio aéreo ruso próximo a 100 millas náuticas de la frontera con Ucrania. A esto se suma que desde el año pasado están restringidos los vuelos a Bielorrusia.

Además de Kiev, se han registrado bombardeos en las ciudades de Jarkov, Mariúpol, Odesa y Kramatorsk.

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programó para las 14.30 de Uruguay una conferencia de prensa para hablar sobre las acciones que su gobierno tomará tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Anoche, el mandatario había adelantado que este jueves anunciaría las “consecuencias adicionales que Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán a Rusia por este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales”.

Biden, se reunió esta mañana con los países miembros del G7 (Alemania, Canadá, Japón, Francia, Italia y Reino Unido, además de su país) para acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, luego de la decisión de Moscú de invadir Ucrania.

La reunión virtual duró más de una hora y al finalizar, la administración Biden afirmó que la intervención militar rusa es “una seria amenaza para el orden internacional, basado en reglas”.