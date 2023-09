La semana pasada estuvo en Buenos Aires el reconocido periodista conservador Tucker Carlson, quien entrevistó al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En la entrevista, publicada este jueves en la cuenta de X de Carlson, Milei remarcó algunas de sus posiciones, como la intención de que, si llega a ser mandatario, dejará de tener relaciones con China. “No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. [El presidente de Rusia, Vladimir] Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, la democracia, la diversidad. De la paz”, expresó el candidato ultraderechista de 51 años.

Además, y como ya había hecho en ocasiones anteriores, Milei fue sumamente crítico con el papa Francisco, a quien acusó de avalar el robo por creer en la justicia social. Según el candidato de LLA, la justicia social “es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra” e “implica dos cosas: en primer lugar, un robo. Avalar la justicia social es avalar el robo, por lo tanto, es un problema que está violando los diez mandamientos”, expresó haciendo referencia al sumo pontífice argentino.

Milei, quien va primero en todas las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 22 de octubre, tuvo en los últimos días un nuevo cruce con Patricia Bullrich, candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Si bien antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto Bullrich y Milei habían mostrado cierta afinidad, esta quedó completamente de lado con el éxito que tuvo LLA ese día.

Este nuevo cruce dialéctico sobrevino después de que Milei dijera que Bullrich “tiraba bombas” en los 70, recordando el pasado montonero de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. “Yo superé la violencia”, dijo Bullrich, de acuerdo a lo que consignó el diario La Nación. La postulante expresó además que Milei la practica ahora, cuando tiene “50 y pico”.

“Cuando dice que las personas son cucarachas o cuando plantea que todos los periodistas son ensobrados o cuando no acepta que alguien le discuta, tiene un nivel de violencia fuerte. Al que piensa distinto le dice que es una cucaracha o un mogólico”, agregó Bullrich.

Acto peronista y movilización izquierdista

En el marco de la reactivación de su campaña electoral, este jueves el candidato de la coalición oficialista Unión por la Patria (UP) encabezó un acto en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

En el evento, en el que participaron sectores del sindicalismo y organizaciones sociales peronistas, el actual ministro de Economía les pidió a los sectores de la oposición que den su apoyo al proyecto impulsado por el gobierno de modificar el Impuesto a las Ganancias, presentado el lunes y que ya ingresó a la Cámara de Diputados.

Massa dijo que el peronismo quiere “ver” si todos aquellos que “se llenaron la boca hablando de que en Argentina había que bajar impuestos”, en referencia a Juntos por el Cambio, “van a levantar la mano cuando se trata de bajarles impuestos a los que menos tienen”, informó la agencia Télam.

Mientras esto sucedía, en la Plaza de Mayo decenas de organizaciones de izquierda se movilizaron en una manifestación reclamando por la situación que se vive en el país, donde la inflación, de acuerdo a los datos oficiales divulgados el miércoles, fue de 12,4% en agosto, acumulando un total interanual de 124,4%.

De acuerdo a lo que expresó antes de la protesta Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y referente de Unidad Piquetera, la principal consigna era “enfrentar la ofensiva de la derecha”. ¡Abajo el ajuste de Massa y el FMI! ¡Contra la ofensiva de Milei y la derecha!”, expresó Belliboni, de acuerdo a lo que consignó La Izquierda Diario.

También se mostró crítico con Massa otro dirigente de la izquierda trotskista, el diputado Nicolás del Caño, compañero de fórmula de la candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. En referencia al proyecto impulsado por el oficialismo sobre el impuesto a las ganancias, Del Caño expresó: “Nosotros desde siempre estuvimos en contra del impuesto al salario para todos los trabajadores bajo convenio. El salario no es ganancia. El gobierno tuvo que perder seis millones de votos para tomar una medida de estas características”.