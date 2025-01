Varios presidentes de izquierda latinoamericanos decidieron no concurrir a la asunción de Nicolás Maduro, que el viernes inicia un nuevo mandato, mientras la oposición prepara movilizaciones y denuncia detenciones ilegales.

Este miércoles, Sonia Lugo, la esposa del excandidato presidencial Enrique Márquez, denunció que el dirigente fue secuestrado. En la cuenta de X del político, Lugo escribió: “Se cumplen 24 horas desde que mi esposo, Enrique Márquez, fue secuestrado por grupos parapoliciales que, usando la fuerza como ley, pretenden callar e intimidar a quienes queremos un mejor país y tenemos una visión distinta”. Agregó que “esto representa una peligrosa muestra del cierre total de la libertad en Venezuela”.

La liberación de Márquez, que se había postulado por el partido Centrados en la Gente, fue reclamada tanto por el Partido Comunista de Venezuela como por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) liderada por la derechista María Corina Machado.

Después de las elecciones del 28 de julio, Márquez había pasado a encabezar el Frente Democrático y Popular, una plataforma conformada por un grupo de partidos y organizaciones sociales que no se identifican con el gobierno ni tampoco con la PUD, que postuló como candidato a Edmundo González Urrutia. El Partido Comunista integra esta plataforma.

También González Urrutia, que se declara ganador de las presidenciales, denunció el martes que su yerno fue secuestrado por las autoridades venezolanas delante de sus nietos.

La PUD, que reclamó la liberación del familiar de González Urrutia, llama además a los venezolanos a movilizarse este jueves contra lo que denuncia como un fraude electoral del gobierno.

Ausentes en la asunción

“Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al anunciar que no asistirá a la toma de mando de Maduro, este viernes. “No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas”, manifestó.

Aclaró, sin embargo, que no va a romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Se prevé que Colombia sea representada en la ceremonia de investidura por el embajador en Caracas, Milton Rengifo.

También el gobierno de Brasil planea que el país sea representado por su embajadora, Glivânia Maria de Oliveira. Sin embargo, hasta el viernes Venezuela no había invitado formalmente a ese país a la ceremonia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al igual que Petro, intentó mediar en la crisis política venezolana y reclamó que las autoridades electorales dieran a conocer las actas del recuento de votos.

En el caso de Chile, el embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, fue retirado definitivamente el martes, y el gobierno decidió que el país no será representado en la asunción. “Esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen”, manifestó en un comunicado el gobierno chileno.

Recordó que Venezuela expulsó al personal diplomático de Chile en agosto, y señaló que “la agudización de la crisis desencadenada ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo”.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, aclaró que, aunque las relaciones de su país con Venezuela están a “nivel mínimo”, el gobierno de Gabriel Boric no tiene intención de romperlas.

Los cuestionamientos a Maduro por proclamarse presidente sin presentar pruebas no significan que Chile, Colombia o Brasil reconozcan una victoria de González Urrutia como sí lo hicieron Paraguay y Perú. “No le corresponde a un tercer país proclamar presidentes resultantes de un proceso electoral”, dijo Van Klaveren cuando lo consultaron al respecto.

Tampoco la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se ha mantenido cauta ante este proceso, tiene previsto viajar a Caracas. “Va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela”, dijo ante una consulta periodística.

En el caso de Bolivia, el gobierno de Luis Arce fue uno de los pocos que felicitaron a Maduro cuando anunció su victoria. Sin embargo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo en una conferencia de prensa que el presidente no asistirá a la ceremonia del viernes en Venezuela. Argumentó que Arce “está con una agenda ajustada”, tiene previstas “reuniones con distintos sectores para el 10 de enero”, y que ese mismo día comienza una marcha hacia La Paz de sectores afines a Evo Morales, rival político de Arce.