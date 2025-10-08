La caravana en la que viajaba el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue atacada este martes en la provincia andina de Cañar, situada en el centro sur del país. De acuerdo con lo que informaron medios locales, el mandatario y una comitiva, fuertemente custodiada, se dirigían a una localidad en el cantón de El Tambo a inaugurar una planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado, cuando fueron abordados por una protesta indígena, en el marco de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel.

Cañar es una de las provincias donde más protestas han ocurrido por este tema, ya que el movimiento indígena en la zona es muy fuerte. Según informó el portal ecuatoriano Primicias, Noboa se trasladaba al sector de Sigsihuayco, cuando de manera paralela una organización indígena había convocado una marcha en rechazo a la visita del mandatario, lo que provocó un fuerte enfrentamiento entre policías y manifestantes.

Según voceros del gobierno, la caravana en la que viajaba el presidente Noboa fue interceptada por un grupo de aproximadamente 500 personas que lanzaron piedras y, presuntamente, disparos contra su vehículo. La Policía precisó que, en total, ocho autos que integraban la comitiva presidencial terminaron con daños en los parabrisas.

En imágenes difundidas por Presidencia, se observa que las piedras impactaron en la carrocería, puertas y ventanas del vehículo en el que se transportaba el mandatario, quien de todas maneras pudo llegar al evento, donde brindó un breve discurso y se refirió a los hechos de violencia. “No sigan los malos ejemplos de quienes trataron de agredirnos. En el camino nos querían parar para que no esté presente aquí con ustedes”, dijo Noboa, de acuerdo con lo que informó la cadena ecuatoriana Teleamazonas.

El jefe de Estado aseguró, además, que su administración no tolerará actos violentos ni bloqueos que afecten el trabajo y la seguridad de los ecuatorianos. Horas más tarde, la ministra de Energía, Inés Manzano, presentó en nombre del gobierno una denuncia en la Fiscalía por el ataque sufrido por Noboa y relató su versión de los hechos. “Aparecieron 500 personas que lanzaron piedras y hay signos de impactos de bala en el carro del presidente”, dijo la funcionaria.

Según Manzano, hay cinco personas detenidas por la Policía, quienes serán denunciadas por tentativa de asesinato. “Esto no lo vamos a permitir”, expresó la ministra. “Esto no va a quedar en la impunidad. Estas personas serán procesadas en flagrancia por el delito de terrorismo. Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice sí a la paz, sí al trabajo. Este tipo de manifestaciones, que no son pacíficas, no son las que nuestro país necesita”, dijo Manzano. “Además, sabemos que las verdaderas comunidades indígenas, las ancestrales, no están involucradas en esto. Son ciertas células (...). No quiero generalizar, hay células criminales que están provocando estos actos de terrorismo”, agregó la secretaria de Estado.

En una publicación en X, Presidencia de la República ratificó la denuncia y aseguró que los detenidos serán procesados, además, por terrorismo. “Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”, señaló la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

Por su parte, la Conaie describió lo ocurrido como un “ambiente de tensión” y “represión” de parte del gobierno. “Ambiente de tensión y alerta en Cañar por la militarización del cantón El Tambo, previo a la marcha de la resistencia convocada por la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris y ante la llegada del presidente Noboa”, expresó la organización social indígena en sus redes sociales.