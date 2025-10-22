Técnicos trabajan en equipos de procesamiento de chips en una planta de fabricación de semiconductores, el 21 de octubre, al este de China.

Fue en 1823 que Estados Unidos declaró a América Latina su patio trasero personal. En un discurso a la nación, el entonces presidente estadounidense, James Monroe, profundizó en la doctrina que lleva su nombre: Estados Unidos consideraría cualquier nueva injerencia de las potencias coloniales europeas en el hemisferio occidental como una afrenta, y tomaría medidas contra ellas.

Estados Unidos consideraba la injerencia en los asuntos internos de los estados americanos como un derecho reservado exclusivamente para sí mismo. Especialmente durante la Guerra Fría, Estados Unidos impuso sus intereses económicos en América Latina por la fuerza, derrocando a jefes de Estado elegidos democráticamente e instaurando juntas militares y dictadores en su lugar.

El presidente Donald Trump parece querer continuar con este legado. Al comienzo de su mandato, amenazó con recuperar el canal de Panamá por la fuerza si fuera necesario. La semana pasada afirmó haber autorizado a la CIA a realizar operaciones en Venezuela. Y desde hace varias semanas el ejército estadounidense ha bombardeado repetidamente barcos de presuntos narcotraficantes en aguas internacionales frente a las costas de Sudamérica.

La Doctrina Monroe 2.0

Por ello, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos habla en un texto de la “Doctrina Monroe 2.0”. Los autores se refieren a una política hacia los estados latinoamericanos que ya no se basa en el poder blando, sino en la fuerza militar y las amenazas, así como en la coerción económica y la presión comercial.

Al menos, ese es el lado irritante de la política económica de Trump. Estados Unidos impuso aranceles del 25% a México y Colombia. Trump incluso impuso aranceles del 50% a Brasil, en respuesta a la condena de uno de sus aliados, el expresidente Jair Bolsonaro, quien, tras su derrota electoral de 2022, planeaba un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Lula da Silva.

Por otro lado, el presidente estadounidense intenta impulsar a sus aliados ideológicos. En Argentina, el Departamento del Tesoro de Trump complació al libertario de derecha Javier Milei con un swap de divisas de 20.000 millones de dólares estadounidenses por 20.000 millones de pesos, en esencia, un préstamo para ayudar a la debilitada economía del país.

Si bien las radicales medidas de austeridad de Milei, incluyendo drásticos recortes en las pensiones y la atención médica, frenaron la inflación descontrolada, simultáneamente provocaron un aumento significativo del desempleo y la pobreza. Como resultado, su partido fue derrotado en las urnas en las elecciones locales hace unas semanas. Trump también mantiene una relación igualmente favorable con el líder derechista de El Salvador, Nayib Bukele, quien, a cambio, acepta en sus cárceles a migrantes deportados de Estados Unidos.

China tiene amplias relaciones económicas

Así, Trump está ayudando a los jefes de Estado que simpatizan ideológicamente con él y arremetiendo contra quienes se oponen a sus políticas. El periodista Simon Disdall, en The Guardian, lo califica como un “gran retroceso” en la política estadounidense hacia América Latina. Pero ¿es esto suficiente para reconocer realmente una nueva doctrina?

En cualquier caso, la política de Trump hacia sus vecinos del sur no puede entenderse sin considerar un desarrollo a largo plazo: el papel cada vez mayor de China en la región desde la década de 1990. La economía latinoamericana está ahora profundamente entrelazada con la de China. China fue admitida recientemente como Estado observador en la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y también tiene representación en otras ocho organizaciones regionales.

Además, China ha intensificado sus relaciones económicas con los países del Mercosur y ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con varios países. Los líderes chinos están realizando importantes inversiones y otorgando préstamos. Recientemente, el fabricante de automóviles chino BYD inauguró en Brasil su mayor fábrica fuera de China. Se espera que el proyecto, ubicado cerca de la ciudad costera de Salvador de Bahía, cree un total de 20.000 empleos.

Ya en 2023, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó una legislación destinada a frenar la influencia de China en el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de los impulsores de la iniciativa fue el entonces senador estadounidense Marco Rubio, quien hoy, como secretario de Estado, es un arquitecto clave de la política latinoamericana de Trump. Sin embargo, la legislación aún no ha entrado en vigor.

Estados Unidos no es la única superpotencia que interviene en Sudamérica

También cabe destacar un texto reciente sobre la política latinoamericana de Trump, elaborado por el Instituto Quincy para el Arte de Estado Responsable. Como centro de estudios aislacionista conservador, el instituto critica las intervenciones militares estadounidenses. En su análisis, los autores describen el avance de China como un fracaso estratégico de Estados Unidos. Muchos países latinoamericanos ven a China como un socio más confiable, mientras que Estados Unidos parece “reactivo, inconsistente o ausente”.

Incluso los presidentes Milei y Bukele, leales a Trump, han moderado su retórica antichina en los últimos meses y están trabajando entre bastidores para mejorar las relaciones con Pekín. Como resultado, los negociadores de Trump supuestamente exigieron que Argentina redujera sus relaciones con China a cambio de la ayuda de 20.000 millones de dólares.

Por lo tanto, la fanfarronería de Trump parece más bien un intento patético de proyectar su poder perdido retórica y simbólicamente. Si Trump recorta simultáneamente la ayuda de Usaid y retira el apoyo financiero a las organizaciones regionales, abre aún más puertas para China. Esto no significa que las amenazas de guerra de Trump deban ser ignoradas. Pero los días en que Estados Unidos intervenía como única superpotencia en Sudamérica quedaron atrás. Por lo tanto, probablemente no estemos presenciando un resurgimiento de la Doctrina Monroe, sino más bien su fin gradual y grotesco.