El movimiento islamista palestino Hamas anunció que acepta parcialmente el plan de Donald Trump para una salida a la situación de la Franja de Gaza y manifestó que está dispuesto a negociar algunas de las condiciones establecidas. En ese marco accedió a liberar a todos los rehenes israelíes que siguen con vida y entregar los cuerpos de los que murieron, “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio”.

Trump había exigido a Hamas una respuesta a su plan en “dos o tres días”, y después estableció que ese plazo vencería a las 18.00 del domingo, hora de Washington (19.00 en Uruguay). Si para entonces no tenía una respuesta, se desataría “un infierno como nunca antes se ha visto” contra Hamas.

Después de mantener consultas entre su liderazgo político y militar, en la Franja de Gaza y fuera de ella, el movimiento islamista también consultó con otras facciones palestinas y este viernes le respondió al presidente estadounidense.

En sus redes sociales, Trump dio la bienvenida a la posición de Hamas y llamó a Israel a detener los ataques. “A partir de la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo a Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Es demasiado peligroso hacerlo de inmediato. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata sólo de Gaza, se trata de la tan ansiada PAZ en Medio Oriente”, publicó en sus redes.

Hamas dijo haber tomado su decisión después de “un estudio exhaustivo” de la propuesta y “con el fin de lograr el cese de las hostilidades”. Además, manifestó su voluntad de abrir “negociaciones inmediatas a través de los mediadores” para debatir el plan del presidente estadounidense, que supuestamente ya fue aceptado por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, después de su aceptación, Netanyahu negó haber aprobado un punto que busca encaminar la situación hacia una solución de dos estados, después de un período en el que la Franja de Gaza quedaría a cargo de una junta de gobierno. Esa junta, en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair, respondería directamente a Trump

Por su parte, el movimiento palestino no se refirió a esa junta, sino que manifestó en su comunicado “su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes [personas de perfil tecnocrático], con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”, según citó la agencia Efe, que accedió al texto. Allí se agrega que “se debatirá en un marco nacional palestino integral” y que “Hamas formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad”.