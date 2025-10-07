José Luis Espert y Javier Milei, durante una caravana en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires (archivo, agosto de 2025).

Por unanimidad, los tres jueces que integran la Corte Suprema argentina, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmaron que es “procedente” la extradición a Estados Unidos de Federico Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa que aportó fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado José Luis Espert.

“De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos” que se le imputan, dice el fallo emitido por los jueces.

Ahora, de acuerdo con lo que informó el diario La Nación, la última palabra la tendrá el presidente Javier Milei.

Según la legislación argentina, el trámite de la extradición le otorga al Poder Ejecutivo la decisión final para entregar o no a la persona requerida por el otro Estado.

Paralelamente, la Justicia, a través de la acción del fiscal federal Fernando Domínguez, también decidió avanzar en la investigación contra Espert por presunto lavado de activos.

El fiscal dio ese paso en el marco de la causa que se abrió tras la denuncia presentada contra Espert por el candidato peronista Juan Grabois, a raíz de los 200.000 dólares que el diputado libertario cobró en 2020 de Machado.

Antes de que se conocieran estas dos noticias, Fred Machado habló públicamente en una extensa entrevista con Radio Rivadavia, en la que dio detalles de su vínculo con Espert.

“A Espert lo conocí en 2019 a través de un contacto, sin tener yo ningún vínculo con la política y cuando él no era agresivo. Lo veo hablar, me gustaba cómo hablaba. Me dijo que quería cambiar el país y me pareció una causa noble”, relató el empresario desde su prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma, capital de la sureña provincia de Río Negro.

Las declaraciones de Machado terminaron de dejar en claro el estrecho vínculo entre ambos, algo que presumiblemente extinguirá la carrera política de Espert, que todavía sigue siendo diputado.

“Su error fue negarme”, expresó Machado, quien confirmó que además de prestarle aviones, en 2019 le entregó al diputado 200.000 dólares que Espert le había solicitado con la siguiente frase: “¿Che, no me podés hacer un aporte monetario, porque estamos en bolas?”.

De acuerdo con lo que consignó Página 12, el empresario que ahora espera por la decisión de Milei para saber si será extraditado a Estados Unidos reveló también que cuando comenzaron a circular las versiones sobre los contactos entre ambos, él habló con Espert y le aconsejó que no negara ese vínculo. “Le dije que se estaba metiendo en una cloaca”, afirmó.

“Ayudarlo surgió porque me dijo que me necesitaba. No me pidió un monto. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, que es fácil moverse con eso, obviamente todo legal, con planes de vuelo, y me dice que lo ayudaría, que la presentación del libro era para hacerse conocer. Y le financié los gastos que necesitaba para moverse, comida... habrán sido 100, 150 lucas”, explicó Machado.