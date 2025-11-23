El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 23 de noviembre, en Ginebra.

En una cumbre realizada en la ciudad suiza de Ginebra este domingo, los países europeos propusieron un plan de paz alternativo para poner fin a la guerra en Ucrania que omite algunos de los puntos prorrusos del documento original, presuntamente elaborado por Estados Unidos, a la vez que exigieron respeto a la soberanía de Kiev.

En la reunión en Ginebra, además de diplomáticos de países europeos, acudieron altos funcionarios ucranianos y también el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el negociador Steve Witkoff.

El documento estadounidense de 28 puntos, que fue filtrado por medios estadounidenses y británicos la semana pasada, exige que Ucrania entregue a Rusia todo el territorio del Donbás –compuesto por las provincias de Donetsk y Lugansk–, que limite el tamaño de su Ejército y, además, que no permita el ingreso de tropas extranjeras en su territorio.

Este domingo, mientras era celebrada la reunión en Ginebra, desde Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Ucrania había mostrado “cero gratitud” por los esfuerzos de su administración para poner fin al conflicto.

El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, rebajó la polémica y manifestó su agradecimiento personal al presidente estadounidense por la asistencia militar brindada por Washington, que comenzó con los misiles Javelin, que salvaron vidas ucranianas.

La retórica hostil de Trump se produjo tras un fin de semana lleno de declaraciones confusas, como las de Marco Rubio, que admitió que el plan de la Casa Blanca se concibió en realidad en Moscú, para luego insistir en que Estados Unidos fue su autor, algo por demás dudoso dado el contenido del plan, que implica un armisticio con durísimas condiciones para Ucrania.

Tras verse sorprendidos por la iniciativa de Washington, los aliados europeos de Ucrania publicaron el domingo su plan favorable a Kiev, de acuerdo a lo que informó el diario británico The Guardian. Este establece que las negociaciones sobre el territorio deberían tener lugar tras un acuerdo de alto el fuego y comenzar desde la línea de contacto: el frente existente en este momento.

El plan dice también que ambas partes acordarían cómo se supervisaría cualquier tregua “bajo supervisión estadounidense”. A diferencia del texto de la Casa Blanca, la alternativa europea no exige que Kiev se retire de las ciudades que todavía controla en el este del Donbás.

Hay otras propuestas, entre ellas que Rusia ceda la central nuclear de Zaporiyia al Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que dividiría el poder al 50% entre Moscú y Kiev.

El plan europeo, además, contempla que el Ejército ucraniano tenga un límite de 800.000 soldados en tiempos de paz, 200.000 más que en el borrador estadounidense. Los activos rusos congelados también se utilizarían para reconstruir Ucrania, en lugar de cederse parcialmente a inversores estadounidenses.