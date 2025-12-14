Francia le pidió este domingo, de manera formal, a la Unión Europea que postergue los plazos para la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, argumentando que “no se dan las condiciones” para una votación de los estados miembros, según informó la oficina del primer ministro Sébastien Lecornu en un comunicado.

“Francia sólo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea”, expresa el texto emitido por el gobierno galo, consignado por la agencia Efe.

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, pretende firmar este acuerdo de libre comercio con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el sábado, durante la cumbre del Mercosur que se realizará en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. La jerarca considera que el bloque europeo debería obtener la aprobación de los 27 estados miembros esta semana, entre el martes y el viernes.

Francia encabeza el grupo de países europeos que están en contra de firmar el acuerdo que ambos bloques llevan más de dos décadas negociando. Según recordó AFP, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo independiente del bloque, anunció en setiembre un mecanismo de “monitorización reforzada” de los productos agrícolas comprendidos dentro del acuerdo comercial, como la carne vacuna, las aves de corral, el arroz y el etanol, y la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de desestabilización.

Antes de pronunciarse, los países de la Unión Europea esperan el resultado de la votación en el Parlamento Europeo, que se celebrará el martes, sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses, que se oponen firmemente al tratado.

El influyente lobby de los agricultores galos tiene temores de verse perjudicado en caso de que se apruebe el acuerdo por la irrupción en el mercado de productos agrícolas del Mercosur, considerados más competitivos y, en muchos casos, de calidad muy superior.

Antes de la declaración del gobierno francés, el ministro de Economía y Finanzas del Ejecutivo que lidera el presidente Emmanuel Macron, Roland Lescure, había declarado en una entrevista publicada este domingo por el periódico alemán Handelsblatt que, “en su forma actual, el tratado no es aceptable”. Según Lescure, obtener una “cláusula de protección sólida y eficaz” es una de las “tres condiciones” de Francia para dar luz verde a la firma del acuerdo.

Además de las cláusulas de salvaguardia sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes, el gobierno de Macron quiere medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos. La tercera cláusula que pretenden los franceses son los controles a las importaciones.

“Desde la conclusión de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur en Montevideo en diciembre de 2024, Francia ha declarado claramente que el acuerdo comercial y de asociación presentado por la Comisión Europea es inaceptable en su forma actual, ya que la agricultura y la protección del consumidor no pueden considerarse moneda de cambio”, recordó el primer ministro Lecornu.

El acuerdo de libre comercio busca favorecer las exportaciones de autos, maquinaria y vinos europeos a los países del Mercosur, a cambio de facilitar la entrada de carne, azúcar, soja y arroz sudamericanos. De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.