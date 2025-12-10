El senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunció su candidatura a la presidencia de la República el viernes y afirmó que fue una elección de su padre, quien cumple condena por su participación en el intento de golpe de Estado en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. En el ámbito político, las reacciones variaron desde la incredulidad ante la seriedad de la candidatura hasta el rechazo.

El PL confirmó la aspiración presidencial en un comunicado poco entusiasta. “Confirmado. Flávio me dijo que nuestro Capitán ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, se dice. Estamos juntos”, declaró el presidente del partido, Valdemar Costa Neto. Otro dirigente del partido, Antônio Rueda, presidente de União Brasil, expresó su descontento en una publicación en sus redes sociales.

“Como copresidente de la Federación Sindical Progresista, junto con Ciro Nogueira, y también como presidente nacional de União Brasil, reafirmo nuestro compromiso con un Brasil que necesita avanzar. Los acontecimientos recientes no hacen más que reforzar lo que siempre hemos defendido: en 2026 no será la polarización la que construya el futuro, sino la capacidad de unir fuerzas en torno a un proyecto serio y responsable, centrado en los verdaderos intereses del pueblo brasileño”, afirmó, sin mencionar a Flávio Bolsonaro.

Uno de los principales representantes del llamado Centrão (bloque de centroderecha), União Brasil, aún cuenta en sus filas con el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, quien aprovechó el anuncio para reafirmar su precandidatura. Sin embargo, la intención del partido, que espera la oficialización de su alianza con el PP (Partido Progresista), es unirse a una fórmula que tenga como candidato al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quien no competiría contra alguien de la familia Bolsonaro.

Como era de esperar, Tarcísio, hasta media tarde del lunes, no se había pronunciado públicamente sobre la supuesta candidatura del hijo de su exjefe, aunque Flávio afirmó haber hablado con el gobernador de San Pablo sobre la candidatura y dijo que el exministro había tenido una “muy buena reacción”. El senador también dijo que considera a Tarcísio una figura clave en las elecciones de 2026 y mencionó su sueño presidencial y la carrera por la reelección en San Pablo. “San Pablo tiene el mayor colegio electoral de Brasil, es el estado más importante en términos de PIB y creación de empleo; es una potencia. El presupuesto de San Pablo es el segundo después del de la Unión. Y Tarcísio es una estrella. Tarcísio es el número 10 de este equipo, de esta plantilla que tenemos”, afirmó.

Además del gobernador de San Pablo, el senador y presidente del PP, Ciro Nogueira (PI), también guardó silencio a principios de esta semana. Nogueira es cercano al expresidente y también uno de los partidarios de la candidatura de Tarcísio, aunque al ser mencionado en la publicación de Rueda consideró que era mejor no ofender a la familia Bolsonaro.

Faria Lima (un importante distrito financiero de San Pablo) no vio con optimismo las maniobras del clan del expresidente, y la Bolsa de Valores experimentó su mayor caída en cuatro años. Esto no se debió al temor a la ultraderecha, con la que convivieron durante las elecciones de 2018, el gobierno de Bolsonaro e incluso hoy, sino a que la posible candidatura de Flávio bloquearía al favorito de los ricos, Tarcísio.

El Centrão tiene un plan

El lanzamiento del nombre de Flávio es una clara reacción de la familia, que ve en riesgo su capital político. Parte del Centrão (bloque de centroderecha) no oculta que el encarcelamiento del expresidente fue bien recibido y dio a los partidos de derecha la oportunidad de liberarse del yugo de Bolsonaro y forjar un camino que no cargara con el peso del rechazo al político ahora condenado.

Desde la redemocratización, estos partidos políticos ya se han disuelto, reformado y cambiado de nombre, siguiendo su lógica oportunista y partidista, pasando de un bando más derechista a uno más izquierdista y viceversa, según les convenga. Ahora, el panorama los coloca como protagonistas. La situación de un Congreso con mayor poder en relación con los demás poderes del gobierno, especialmente el Ejecutivo, ha permitido que los miembros de estos partidos dominen el presupuesto de la Unión y ahora aspiran a la presidencia con un candidato a su medida.

Si Tarcísio es un protegido de Bolsonaro, y su estilo lo refleja, especialmente en temas como la seguridad pública, su compromiso con la élite económica y financiera es mucho más efectivo y menos susceptible a los vaivenes de las maniobras políticas que el de su exjefe, quien dependía de Paulo Guedes para mantener la calma en los mercados. Firme defensor de la privatización, una posible elección del gobernador de San Pablo abriría numerosas oportunidades de negocio para el sector bancario. Esta es la esencia de su supuesta “moderación”, además de un perfil menos verborrágico que el de Bolsonaro. Pero hay otro factor: mientras que el expresidente formó su círculo íntimo en solitario, primero tomando el control de un pequeño partido para construir su candidatura, y recurriendo a oportunistas políticos, y entregando las llaves del tesoro sólo cuando comprendió que, sin ellos, no podía gobernar, Tarcísio nació en el Centrão. Es a ellos, y no al capitán retirado, a quienes el gobernador de San Pablo se debe.

El “precio” de Flávio Bolsonaro

En una entrevista concedida a TV Record y emitida el domingo, Flávio no ocultó sus intenciones, tras declarar a los periodistas que su candidatura tenía “un precio”. “Mi precio es la justicia. Y no es sólo justicia para mí; es justicia para los casi 60 millones de brasileños que fueron secuestrados y se encuentran en cautiverio en este momento, junto con el presidente Jair Messias Bolsonaro. Así que, obviamente, no hay vuelta atrás. Mi precandidatura a la presidencia de la República es muy consciente”, declaró, afirmando, al mismo tiempo, que su lanzamiento como candidato presidencial “no es un globo sonda”.

“La única manera de que esto [retirar la candidatura presidencial] suceda es que Bolsonaro esté libre, en las urnas, caminando con sus nietos, los hijos de Eduardo Bolsonaro, por las calles de Brasil. Ese es mi precio”, añadió. En otras palabras, el candidato que el expresidente designe tendría que comprometerse a conceder el indulto, si es elegido, o liderar la movilización parlamentaria por la amnistía. Obviamente, no sería sólo eso. Lo ideal para el clan sería tener a un familiar en la fórmula como vicepresidente y tener un escaño para participar en las principales decisiones. Aun así, no hay garantías de que, más adelante, no haya otro intento de marginarlos.

Por lo tanto, sin condiciones que hagan menos incómoda la situación de la familia, y si el ostentoso aislamiento de los Bolsonaro continúa, podrían verse obligados a lanzar la candidatura de Flávio. Es también una manera de mantener a su base movilizada y comprometida, algo fundamental para las elecciones legislativas, donde quizás esté el principal objetivo de los extremistas: asegurar al menos la mitad de los dos tercios del Senado que están en juego en las próximas elecciones.