Ocho personas más asesinadas extrajudicialmente en el Pacífico Oriental. En total, ya son 95 las ejecuciones cometidas por Estados Unidos contra tripulantes de supuestas narcolanchas desde que el 2 de setiembre comenzaron los ataques. Como en los 22 ataques previos, la administración Trump no aporta ninguna prueba del supuesto cargamento, la identidad de los tripulantes y su complicidad con organizaciones narcoterroristas ni tampoco sobre que las embarcaciones tuvieran como destino Estados Unidos.

“El 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear [Lanza del Sur] llevó a cabo ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, afirma el Ejército de Estados Unidos en X. “La información de los servicios de inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en el primer buque, dos en el segundo y tres en el tercero”.

El Congreso de Estados Unidos se está movilizando para poner límites a la ofensiva de Trump, que se ha traducido en 15.000 soldados frente a Venezuela, amenazas que incluyen también a Colombia con la excusa del “narcoterrorismo” y 87 ejecuciones extrajudiciales. “Ahora vamos a empezar por tierra”, dijo Trump el viernes por la tarde en el Despacho Oval: “Por tierra es mucho más fácil, y esto va a empezar a suceder, no vamos a permitir que la gente destruya a nuestra juventud, a nuestras familias. No son sólo ataques terrestres contra Venezuela, son ataques terrestres contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestra gente”. “Así que no tiene por qué ser necesariamente en Venezuela, el objetivo son las personas que traen drogas a nuestro país”, sentenció Trump, quien no sólo ha señalado a Venezuela, sino también a la Colombia de Gustavo Petro.

En este contexto, hay dos resoluciones sobre poderes de guerra para evitar que Trump lance un ataque unilateral contra Venezuela, listas para ser votadas esta semana en la Cámara de Representantes antes del receso navideño –resolución 61 y resolución 64–.